Datele furate după atacul cibernetic asupra Agenției pentru Cadastru, scoase la vânzare pe internet

Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, dezvăluie publicația de investigație Public Record.

Agenția se confruntă cu ceea ce descrie drept „cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”. Site-urile instituție nu sunt funcționale începând de marți.

„[RO] Thy arss shall be spanked, Romania ! [ANCPI]” ( O să iei o bătaie la fund, România! [ANCPI], n. red.), este titlul anunțului făcut de un utilizator pe un site unde sunt scoase la vânzare diverse scurgeri de date.

De asemenea, autorul postării avertizează că a început să șteargă din back-upuri. Acestea din urmă sunt copii de rezervă ale sistemelor IT, pentru ca atunci când datele sunt șterse din greșeală, să poată fi restaurate.

„Pe lângă datele cetățenilor români, provenite din diverse baze de date colectate prin rețelele ANCPI, există și o copie a serverelor GitLab care conțin codul sursă al tuturor sistemelor lor, precum Eterra, RENNS, precum și o versiune a micului meu program de ransomware. Site-ul oficial al guvernului a anunțat o oprire a sistemelor IT din cauza unor „probleme tehnice”, dar aceasta este o afirmație puțin cam subestimată. S-a făcut o ofertă de asistență, dar fără insistență sau presiune“, precizează atacatorul.

Kela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hackerul care a făcut anunțul ca fiind un infractor cibernetic cu competențe tehnice care comercializează date sensibile la nivel mondial provenind de la companii aeriene, bănci și guverne.

O sursă la curent cu incidentul cibernetic a declarat joi pentru HotNews că autoritățile cercetează o posibilă cerere de răscumpărare a unei grupări de hackeri care au lansat atacul cibernetic.

Atac cibernetic asupra Agenției pentru Cadastru

Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt nefuncționale, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, au transmis oficialii ANCPI într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Instituția estimează că e-Terra nu va putea fi repusă în funcțiune până la sfârșitul acestei săptămâni.

Într-un răspuns oferit vineri pentru HotNews, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis că specialiștii săi colaborează cu Agenția de Cadastru pentru gestionarea incidentului cibernetic și limitarea impactului asupra serviciilor instituției.