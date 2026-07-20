„Dați-mi banii înapoi”: Sud-coreeni care au pariat masiv pe campionii tech ai țării își văd investițiile făcându-se scrum

Investitorii de retail din Coreea de Sud, care au pariat masiv pe campionii tehnologici naționali cu instrumente financiare cu efect de levier, înregistrează acum pierderi semnificative după o inversare bruscă a pieței, relatează CNBC.

Pierderile au fost deosebit de severe pentru deținătorii de ETF-uri („exchange-traded funds”) cu efect de levier pe acțiuni individuale ale giganților din industria cipurilor, Samsung Electronics și SK Hynix. Aceste fonduri au crescut puternic concomitent cu ascensiunea spectaculoasă pe bursă a celor două companii sud-coreene care produc cipuri de memorie.

Levierul în investiții este un instrument care permite investitorilor să controleze o poziție de piață mai mare decât capitalul propriu disponibil, folosind fonduri împrumutate de la broker sau o bancă. Mai simplu spus, instrumentul permite unui investitor individual să cumpere acțiuni cu bani pe care nu îi are, pe datorie. Când prețul acțiunilor crește, câștigurile sunt considerabil mai mari. Însă când el intră în declin, investitorii riscă să își vadă inclusiv banii lor dispărând rapid.

Coreea de Sud a lansatETF-uri cu efect de levier pe acțiuni individuale în data de 27 mai, la finalul lunii în care Samsung a devenit doar a treia țară din afara SUA cu o capitalizare pe bursă de peste un trilion (1.000 de miliarde) de dolari. SK Hynix a depășit borna respectivă în aceeași zi cu lansarea ETF-uri ce permit investiții speculative.

De atunci, investitorii individuali din Coreea de Sud au cumpărat astfel de produse în valoare netă de 14 trilioane de woni (9,4 miliarde de dolari), comparativ cu aproximativ 2 trilioane de woni investiți de investitorii străini, potrivit KB Financial Group.

Pierderi uriașe suferite de investitori individuali din Coreea de Sud

Strategia nu s-a dovedit deloc profitabilă pentru ei deoarece prețul acțiunilor celor doi producători de cipuri au înregistrat de atunci o corecție substanțială. Valoarea de piață a SK Hynix a scăzut înapoi până în jurul pragului de 850 de miliarde de dolari.

ETF-ul „KODEX SK Hynix Single Stock Leverage” – un produs conceput pentru a oferi un randament de două ori mai mare decât variația zilnică a acțiunilor SK Hynix – a scăzut cu aproximativ 70% față de maximul istoric atins în iunie și se tranzacționează cu circa 50% sub nivelul de la lansare, potrivit datelor LSEG.

Forumurile online de tranzacționare din Coreea de Sud au fost pline de mesaje de disperare, în special după cea mai mare scădere într-o singură zi din istoria acțiunilor SK Hynix, înregistrată săptămâna trecută.

„Vreau să mă întorc în perioada de dinainte să încep să investesc la bursă. Dați-mi banii înapoi”, a scris un investitor.

„E clar că vreți să mă omorâți”, a spus un altul.

Televiziunea financiară CNBC transmite că aceste pierderi evidențiază modul în care cultura investițiilor de retail din Coreea de Sud a amplificat fluctuațiile acțiunilor marilor companii tehnologice din țară, chiar dacă analiștii susțin că perspectivele pe termen lung pentru producătorii de cipuri de memorie rămân solide.

Steagul sud-coreean alături de cel cu logoul Samsung în fața sediului din Seul al companiei, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud au intervenit cu noi reglementări

„Investitorii care suportă aceste pierderi sunt, în proporție covârșitoare, investitori individuali din Coreea de Sud”, a declarat pentru CNBC Jung In Yun, fondatorul Fibonacci Asset Management.

El subliniază că printre cei care au cumpărat astfel de produse nu se numără doar investitori începători care urmăresc entuziasmul de pe rețelele sociale. Mulți sunt investitori cu vârste între 40 și 50 de ani, care au devenit tot mai confortabili cu utilizarea efectului de levier și cu plasamentele concentrate în sectorul tehnologic.

Banca Centrală a Coreei de Sud a avertizat, într-un raport publicat luna trecută, că investițiile bursiere cu efect de levier realizate de investitorii de retail au atins un nivel record, alimentate în principal de împrumuturile în marjă și de expunerea tot mai concentrată pe companiile din industria cipurilor.

Autoritățile de reglementare au intervenit și ele. Coreea de Sud a anunțat joia trecută reguli mai stricte pentru ETF-urile cu efect de levier pe acțiuni individuale, în încercarea de a limita tranzacționarea speculativă a investitorilor de retail, după fluctuațiile puternice înregistrate de acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix.

Înainte să intre în declin, prețul acțiunilor celor două companii crescuse spectaculos datorită cererii din domeniul AI. Ele sunt cei mai mari producători mondiali de cipuri de memorie, folosite în centrele de date care alimentează tehnologia inteligenței artificiale.

Peter Kim, șeful departamentului de strategie globală de investiții din cadrul KB Financial Group, a declarat că aceste pierderi arată cum ETF-urile cu efect de levier pe acțiuni individuale au devenit mai degrabă un instrument de speculație decât unul destinat investițiilor pe termen lung.