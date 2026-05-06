Samsung a devenit doar a treia companie din afara SUA ce valorează peste un trilion de dolari

Steagul sud-coreean alături de cel cu logoul Samsung în fața sediului din Seul al companiei, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Capitalizarea pe bursă a acțiunilor ordinare ale Samsung Electronics a depășit miercuri pragul de un trilion (1.000 de miliarde) de dolari, ceea ce face ca aceasta să fie a doua din Asia și doar a treia din afara SUA care atinge acest nivel, relatează Reuters.

Samsung Electronics, cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie, a ajuns la o valoare de piață de 1.500 de trilioane de woni (1,03 trilioane de dolari) în primele tranzacții de miercuri ale Bursei de la Seul.

Aprecierea acțiunilor companiei sud-coreene a urmat creșterilor puternice înregistrate peste noapte pentru companiile americane legate de inteligența artificială.

Acțiunile gigantului sud-coreean din domeniul cipurile erau în creștere cu 12% la ora 09:52 (00:52 GMT), la Seul, depășind avansul de 5,4% al indicelui de referință Kospi.

Indicele S&P 500 și Nasdaq au închis marți la niveluri record, impulsionate de Intel și de alte acțiuni legate de inteligența artificială.

Europa nu are niciun nume printre primele 20 cele mai valoroase companii din lume

Însă și prețul acțiunilor altor companii a crescut puternic, în timp ce prețurile petrolului au scăzut după ce președintele american Donald Trump a vorbit despre „progrese majore” către un „acord final” cu Iranul.

După noile mișcări de pe bursă, capitalizarea totală a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), cel mai mare producător de semiconductori din lume, a ajuns la 2,045 trilioane de dolari, potrivit site-ului de referință companiesmarketcap.

Cea a Aramco, compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite, a urcat la 1,788 trilioane de dolari. TSMC și Aramco sunt pe poziția a șasea, respectiv a opta, în clasamentul celor mai valoroase companii din lume, unul în care primele poziții sunt ocupate în mod covârșitor de firme americane.

Samsung a urcat pe 11 după noua creștere a prețului acțiunilor sale. Hynix, un alt producător sud-coreean de cipuri de memorie, a urcat pe poziția a 18-a în clasament, cu o capitalizare bursieră de 773,61 miliarde de dolari.

Prima companie europeană din clasament este ASML, producătorul olandez de mașini de litografie, care sunt esențiale în procesul de producție a microcipurilor. Cu o capitalizare totală de 556,12 miliarde de dolari, ASML ocupă a 21-a poziție în clasament.



