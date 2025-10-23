Datorie personală a viceprimarului din Ploiești, plătită din bani publici. Primarul sesizează Parchetul și i-a retras atribuțiile / Cum se apără viceprimarul și reacția AUR

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că sesizează Parchetul și i-a retras atribuțiile viceprimarului AUR, Alexandru Săraru, deoarece municipalitatea a trebuit să plătească joi din bani publici, ca terț poprit, o parte din datoriile personale ale lui Săraru pentru a nu fi blocate conturile Primăriei. Viceprimarul susține că nu a vrut să se sustragă de la plată, că nu a făcut presiuni asupra niciunui angajat și că primarul folosește situația în scop politic.

Polițeanu îl acuză pe Săraru că, prevalându-se de calitatea de viceprimar, „a acționat în cursul anului 2025 pentru a împiedica executarea silită pornită împotriva sa în baza unor hotărâri judecătorești de încuviințare a executării silite”.

„Din cauza acestor acțiuni, Primăria Ploiești a ajuns în situația să își încalce obligațiile legale imperative cf. art 787 Cod de Procedură Civilă ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi să indisponibilizeze sumele de bani și să procedeze la reținerea și virarea acestora către executorul judecătoresc”, a declarat primarul, joi, într-o postare pe Facebook.

„Este iminentă aplicarea unor amenzi date UAT Ploiești”

Primarul susține că abia săptămâna trecută, cu ocazia notificării primite de la executorul judecătoresc cu privire iminența validării popririi împotriva UAT Ploiești, a „aflat de existența încălcării legii de către UAT Ploiești”.

„Viceprimarul Săraru a ignorat somația trimisă acestuia de mine, în calitate de Primar, să-și plătească în termen de 5 zile datoriile personale și a adus astfel UAT Ploiești în situația ca în cursul zilei de azi să plătească din bani publici datoriile viceprimarului pentru a evita blocarea conturilor Primăriei”, a continuat Mihai Polițeanu.

Primarul a precizat că „este iminentă aplicarea unor amenzi date UAT Ploiești din cauza încălcării legii de către Primărie ca urmare a acțiunilor domnului Săraru”.

„Prevederile Codului penal mă obligă să sesizez instituțiile abilitate dacă iau la cunoștință posibila săvârșire a unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căreia îmi desfășor activitatea”, a mai spus el.

Primarul va sesiza Parchetul

Mihai Polițeanu a anunțat că va sesiza Parchetul pentru posibila săvârșire a infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane (în interes propriu) în formă continuată, înșelăciune, nerespectare a hotărârilor judecătorești, șantaj și purtare abuzivă.

Totodată, primarul Ploieștiului spune că a decis „retragerea tuturor atribuțiilor de serviciu ale viceprimarului Săraru” și „recuperarea prejudiciului financiar produs de viceprimarul Săraru municipiului Ploiești”.

O altă decizie a primarului se referă la „sesizarea comisiei de disciplină în cazul funcționarului public care a ascuns și a favorizat faptele descrise mai sus”.

„Suplimentar, am transmis colegilor politici că, din punctul meu de vedere, dl Săraru nu mai poate ocupa funcția pe care o deține și că trebuie luată o decizie în Consiliul local”, a conchis Mihai Polițeanu.

Reacția viceprimarului

Alexandru Săraru a declarat pentru Agerpres că „nu există niciun fel de dovadă” că ar fi făcut presiuni asupra vreunui angajat și l-a acuzat pe primarul Polițeanu că folosește situația în scop politic „pentru că sunt interese foarte mari”.

„Ca orice om în viața aceasta, ori ai nevoie pentru operația cuiva, ori ai nevoie pentru o anumită situație de un credit, ajuți pe cineva, cum a fost cazul meu, și a rămas o diferență de 20.000 de lei care trebuie achitată. Și a venit adresă pentru poprire pe cont. (…) În momentul în care a venit acea poprire, o doamnă din primărie mi-a zis că a venit poprire. Și eu am spus: acești bani n-au fost pentru mine, așteptați să vedeți dacă se va face plata, dacă nu se va face plata și nu vă trimit dovadă, faceți dumneavoastră poprire. Asta a fost discuția mea cu acea persoană. Ceea ce s-a și întâmplat, nefăcându-se plata la nivel personal, s-a întâmplat poprirea. (…) Deja s-au plătit 8.000 de lei prima parte. Urmând ca după aceea, fiind poprire, să se oprească și ceilalți”, a declarat Alexandru Săraru.

El consideră că nu este vina lui că Primăria Ploiești a achitat o sumă ce trebuia oprită din salariul său.

„Situația există, acei 20.000 există, s-a făcut o plată, adică prima parte de 8.000 lei, urmează și celelalte plăți tot din poprire. Dacă a plătit Primăria acei bani care se vor recupera nu este vina mea, dacă există așa ceva, este vina angajaților din primărie. Nu există niciun fel de dovadă că eu aș fi făcut vreo presiune, din contră. Am vorbit cu acea doamnă și i-am spus să spună public dacă i s-a făcut vreo presiune. Există conversațiile între mine și acea persoană pe Whatsapp. (…) Dacă s-a făcut poprirea după două luni, trei luni, nu este treaba mea. Nu este obligația mea să stau eu să fac așa ceva”, a spus Săraru.

Viceprimarul a spus că „este strict treaba celor din primărie care trebuie să se ocupe de acest lucru”.

„Nu a fost niciodată discuția de a mă sustrage de la acest lucru. Nu a fost niciodată problema de a nu plăti. Nu a fost niciodată problema de nerecunoaștere a acestei situații”, a adăugat el.

Alexandru Săraru a anunțat că a depus o plângere împotriva primarului.

„Sigur că este folosită în scop politic, pentru că sunt interese foarte mari. E vorba de milioane de euro. E vorba de faptul că îi încurc. (…) Plus că eu ieri am făcut și plângere împotriva primarului. Pentru abuz în funcție, pentru afirmații mincinoase și așa mai departe. Având în vedere că nu există nicio decizie oficială, niciun punct de vedere că eu aș fi făcut vreo presiune sau ceva ilegal asupra unor angajați, n-ai cum să ieși public cu așa ceva. Înseamnă că tu abuzezi de funcția pe care o ai”, a continuat Săraru.

AUR Prahova a deschis o cercetare disciplinară

Conducerea AUR Prahova a anunțat, pentru Agerpres, că a fost lansată o procedură disciplinară împotriva viceprimarului Săraru.

„Între Partidul AUR și domnul Alexandru Săraru s-a produs o ruptură de mai mult timp, ca urmare a acțiunilor acestuia și a lipsei sale de implicare în activitatea organizației. În prezent, Biroul de Conducere Județean AUR Prahova a demarat procedura de cercetare disciplinară împotriva domnului Săraru, urmând a fi aplicate măsurile statutare care se impun”, a declarat Vlad Dumitrescu, vicepreședinte al AUR Prahova.