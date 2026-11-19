Artistul olandez și orchestra urmează să concerteze în toamna anului viitor la Cluj, pe BT-Arena. Cum biletele la cele două show-uri anunțate inițial sunt aproape sold-out, organizatorii au mai programat două.

Primele două concerte anunțate pentru 21 și 22 octombrie 2027, la BT-Arena, sunt aproape sold-out, iar cererea impresionantă de bilete a determinat suplimentarea programului cu încă două reprezentații, care vor avea loc pe 20 și 23 octombrie 2027, se arată într-un comunicat de presă.

Rieu va veni însoțit la Cluj de de cei 60 de muzicieni ai celebrei sale orchestre Johann Strauss și de invitați speciali.

Prețul biletelor la concertele din Cluj pleacă de la 325 de lei și ajung la 871 de lei.