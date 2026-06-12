David Hockney, unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XX, a murit la vârsta de 88 de ani

Sir David Hockney, emblematicul pictor britanic cu o operă inconfundabilă ce l-a făcut să fie considerat unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XXI, a murit la vârsta de 88 de ani, transmit Reuters și BBC.

În copilărie, crescând în nordul cenușiu al Angliei, David Hockney a observat umbrele puternic conturate din filmele de la Hollywood ale celebrului parteneriat comic format din Laurel și Hardy.

„Umbrele puternice însemnau mult soare”, își amintea pictorul într-un interviu acordat BBC în 2009. „Așa că m-am gândit: oriunde ar fi acel loc, acolo este mereu însorit”, a relatat el.

Două decenii mai târziu, Hockney s-a mutat la Los Angeles pentru a se cufunda în acea lumină orbitoare.

Artistul, ale cărui reprezentări viu colorate ale Californiei aveau să-l transforme într-unul dintre cei mai apreciați artiști ai secolelor XX și XXI, a murit joi, a anunțat publicista sa, Erica Bolton, într-un comunicat remis vineri. Avea 88 de ani.

Nu a fost precizată cauza decesului.

Locul în care David Hockney s-a simțit „liber”

La început, aproape la fel de mult ca picturile sale, Hockney era cunoscut pentru propria sa imagine – ochelari cu rame groase, păr decolorat și o jachetă aurie strălucitoare – care a devenit un simbol al perioadei „Swinging Sixties” din Marea Britanie.

Ca student la arte în orașul Bradford din nordul Angliei – unde se născuse într-o familie cu un tată funcționar contabil și o mamă metodistă devotată – Hockney s-a revoltat împotriva convențiilor. El a dat picturilor sale abstracte titluri precum „Going to be a Queen for Tonight” și „Doll Boy”, într-o perioadă în care homosexualitatea era pedepsită cu închisoarea.

Pentru a-și continua studiile, s-a mutat la Londra în 1959, unde a cunoscut o ascensiune fulminantă în cadrul mișcării britanice de artă pop și a intrat în cercurile unor personalități de la dansatorul Rudolf Nureev până la Mick Jagger.

David Hockney în 1966, FOTO: Sally Soames / News Licensing / Profimedia

Însă Hockney tânjea după efervescența pe care o vedea în lucrările artiștilor americani. Folosind banii obținuți din vânzarea operelor sale, a vizitat pentru prima dată New York-ul în 1961 – unde s-a împrietenit cu Andy Warhol – iar trei ani mai târziu s-a mutat în California.

„Mă gândeam că oamenii care creează astfel de lucrări trebuie să trăiască într-o lume plină de culoare, așa că am pornit în căutarea ei”, este citat spunând în biografia scrisă de criticul de artă și prietenul său Peter Adam.

„Îmi petrecusem primii 20 de ani ai vieții în întunericul gotic al Nordului. Aici m-am simțit liber”,

Un artist internațional

Picturile sale cu piscine și bărbați goi în dușuri au devenit simboluri ale unui stil de viață scăldat în soare, pe care l-a documentat folosind vopsele acrilice luminoase, înainte de a-și împărți timpul între Los Angeles, Londra și Paris la sfârșitul anilor 1960 și în anii 1970.

În pofida succesului său, a rămas modest.

„De fapt, încă sunt student”, i-a spus lui Adam. „Doar că întâmplător am destul de multe carduri de credit în buzunar”, a adăugat el.

În 1985, când a fost invitat la Casa Albă pentru a lua masa cu președintele Ronald Reagan, prințul Charles și prințesa Diana, a fost reținut timp de o jumătate de oră de agenții de securitate deoarece era singurul invitat care sosise pe jos, a scris biograful său.

Imaginile lui Hockney despre iubire, sex și prosperitate materială i-au determinat pe unii critici de artă să considere că opera sa este superficială. Totuși, el a dobândit o notorietate mai mare decât oricare alt artist britanic al secolului al XX-lea.

Una dintre cele mai cunoscute picturi ale sale, „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” – care înfățișează o persoană înotând sub apă și un bărbat privind în piscină – s-a vândut în 2018 pentru 90,3 milioane de dolari, devenind la acea vreme cea mai scumpă operă a unui artist în viață vândută la licitație.

Pictura „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” de David Hockney, FOTO: Anthony Wallace / AFP / Profimedia

David Hockney a avut cea mai productivă parte a carierei înapoi acasă

Pe măsură ce a îmbătrânit și viața sa a devenit mai liniștită și mai domestică, câinii au luat locul bărbaților în lucrările sale, într-o perioadă în care mulți dintre prietenii săi mureau din cauza SIDA.

A spus că a plâns timp de două zile când Stanley, unul dintre teckelii săi iubiți, a murit în 2001, după ce fusese imortalizat în zeci de picturi și schițe.

La sfârșitul anilor 1990, Hockney a început să revină tot mai des în Yorkshire, comitatul din nordul Angliei unde crescuse, pentru a-și vizita mama, iar un prieten aflat în fază terminală a unei boli l-a încurajat să picteze peisajele locale.

Simțindu-se din ce în ce mai singur, s-a mutat din California în Bridlington, un oraș de pe litoralul Mării Nordului, în estul Angliei. Timp de un deceniu a pictat grupuri de copaci desfrunziți iarna, câmpuri pline de recolte coapte și drumuri care se întindeau spre dealurile line ale regiunii Yorkshire Wolds.

David Hockney cu pictura sa „Bigger Trees near Warter 2007”, FOTO: Paul Rogers / News Licensing / Profimedia

Aceasta a fost cea mai productivă perioadă din întreaga sa carieră, deoarece se grăbea să surprindă peisaje care, spunea el, se schimbau mult mai dramatic odată cu anotimpurile decât cele din California.

„Nu te pensionezi din așa ceva”, a declarat el pentru BBC, cu accentul său pronunțat din Yorkshire, când a fost întrebat despre energia sa neobosită. „Pur și simplu continui să faci asta până când cazi din picioare.”

În 2018, Hockney a cumpărat o fermă în Normandia, în nordul Franței, și, cu ajutorul partenerului și asistentului său de lungă durată, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, și-a îndreptat atenția către câmpurile și florile din grădina proprietății. Friza de 90 de metri lungime intitulată „A Year in Normandie” a fost inspirată de Tapiseria de la Bayeux, veche de aproape 1.000 de ani.

Friza „A Year in Normandie” de David Hockney, FOTO: Amer Ghazzal / Alamy / Profimedia

Etica sa de muncă – insuflată încă din perioada în care se trezea zilnic la ora 6 dimineața pentru a lucra în spitale timp de doi ani, după ce a refuzat să efectueze serviciul militar în armată – aproape că nu s-a diminuat nici în ultimii ani ai vieții.

„Tind să cred că ar trebui să muncești în fiecare zi”, spunea el. „Și exact asta fac”.