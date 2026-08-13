David Popovici, calificat cu cel mai bun timp în finala la 200 m. Diferența față de cel clasat pe locul 2

David Popovici a fost cel mai rapid în prima semifinală a probei de 200 de metri liber, la Campionatele Europene de natație de la Paris.

UPDATE: Sportivul nostru a înotat pe culoarul 5 și a fost înregistrat cu timpul de 1:44.56. Înotătorul român a fost urmat de germanul Lukas Martens (1:44.79) și britanicul James Guy (1:45.14), potrivit Golazo.ro.

Finala de la 200 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc vineri, de la ora 19:36.

Știrea inițială: Sportivul român și-a apărat miercuri medalia la proba „regină” a natației, iar azi va încerca același lucru și la proba de 200 de metri, acolo unde este și campion olimpic.

Înotătorul român, campion olimpic, mondial și european, s-a calificat în semifinalele probei de 200 metri liber, joi, la Campionatele Europene de natație de la Paris, cu al patrulea timp din serii, 1 min 46 sec 06/100.

Popovici, care miercuri seara a cucerit aurul la 100 m liber, a fost devansat în seriile de la 200 de austriacul Christian Giefing (1:44.96), de britanicul James Guy (1:45.40) și de francezul Sauveur Cristofini (1:45.93).

Un alt român, Eric-Ștefan Andrieș, a fost al 49-lea în serii (1:49.27).

Semifinalele de la 200 m liber masculin sunt programate joi seara, de la 19:41 (ora României), respectiv 19:45.

În serii la 50 m spate, Denis-Laurean Popescu a fost al 29-lea (25.19), Tudor-Andrei Iordache a fost înregistrat cu al 58-lea timp ( 25.87), iar Alexandru Constantinescu a fost cronometrat cu al 61-lea timp (25.98), notează Agerpres.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuți Valentin Grigoraș și Dragoș Luscan, delegația condusă de președinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i și pe antrenorul federal Silviu Anastase și pe secretarul general Matei Giurcăneanu.