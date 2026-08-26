De câte ori pe săptămână poate mânca un copil cartofi prăjiți? Medic: „Nu trebuie transformați într-un aliment interzis”

Există o glumă care circulă prin social media și care surprinde realitatea vacanțelor cu copii: „Călătorește cât mai mult și cât mai departe cu cei mici, ca să poată mânca șnițele cu cartofi prăjiți din toate colțurile lumii”. Pentru că poți să zbori câteva ore până la o destinație exotică, să cauți un restaurant cu specific local și să-i explici copilului că în fața lui se află ocazia perfectă de a încerca ceva nou. Iar copilul să se uite la meniu și să întrebe, foarte serios: „Au cartofi prăjiți?” De cele mai multe ori, răspunsul este da.

Cartofii prăjiți sunt peste tot: în meniurile pentru copii din restaurante, la petreceri și chiar acasă, în zilele în care părinții vor să pună repede pe masă ceva ce copiii nu vor refuza. Dar cât de des pot apărea cartofii prăjiți în meniu fără să devină o problemă pentru alimentația celui mic?

O porție de cartofi prăjiți consumată din când în când nu transformă dieta unui copil într-una nesănătoasă. Contează însă cât de des apar în meniu, cum sunt pregătiți și, mai ales, ce mănâncă acel copil în restul timpului.

În ghidul publicat în ianuarie 2026, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește patru principii de bază ale unei diete sănătoase: adecvare, echilibru, moderație și diversitate. Organizația recomandă ca baza alimentației să fie reprezentată de alimente neprocesate sau minim procesate și atrage atenția asupra limitării alimentelor bogate în grăsimi nesănătoase, zaharuri libere și sodiu. Tot OMS subliniază că obiceiurile și preferințele alimentare formate în copilărie și adolescență se păstrează adesea și la vârsta adultă.

Ce se întâmplă în timpul prăjirii

Cartoful în sine nu este motiv de îngrijorare. Contează însă ce se întâmplă cu el când îl prăjim și cât de des ajunge astfel în farfuria copilului.

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