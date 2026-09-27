De ce a acceptat Andrea Chiș, judecătoarea din documentarul Recorder, nominalizarea ca ministru al Justiției: „Vocile critice au fost reduse la o asurzitoare tăcere”

„Am simțit pentru prima dată că nu sunt în opoziție, în minoritate, ci într-o poziție din care pot schimba ceva”, a scris duminică fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru funcția de ministru al Justiției în Guvernul condus de Siegfried Mureșan.

Într-un lung mesaj publicat pe Facebook, intitulat „De la a stopa răul la a construi binele”, Andrea Chiș, care a apărut și în documentarul Recorder „Justiție capturată”, publică scrisoarea pe care i-a trimis-o premierul desemnat și explică de ce a acceptat propunerea.

„Toată viața mea de judecător am fost de acea parte a baricadei care a dat voce lucrurilor care nu mergeau bine, care aveau nevoie de schimbare, fie în viața instanței la care lucram, a colegilor, fie în funcționarea sistemului din care făceam parte”, și-a început Andrea Chiș mesajul.

În perioada 2017-2023, Chiș a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind considerată unul dintre membrii din aripa reformistă a CSM.

„În CSM, eram într-un organ colegial, iar poziția care ar fi trebuit să fie de decizie s-a transformat tot în una de opoziție, făcând parte dintr-o minoritate în Plenul CSM și în Secția pentru judecători. Aceasta deși colegii care mă susțineau public erau mai mulți decât cei ai majorității”, a mai spus ea.

„S-a văzut asta în protestele tăcute ale magistraților de pe treptele instanțelor, din anul, 2018 și scrisoarea deschisă a celor peste 3500 de colegi. Societatea le-a și mulțumit atunci, mai țineți minte? Și numărul de peste 3500 s-a redus la doar peste 800 după documentarul Recorder…”, a cotinuat Andrea Chiș.

„Vocile critice au fost reduse la o asurzitoare tăcere”

Fosta judecătoare apreciază că vocile celor „care preamăresc un sistem care i-a subordonat din interior au devenit și mai vehemente”.

„În același timp, vocile critice au fost reduse, încet, încet, pas cu pas, presiune cu presiune, refuz de promovare sau transfer ori acțiune disciplinară, la o asurzitoare tăcere. Pentru ei am acceptat această provocare. Pentru ei am propus, bunăoară, modificarea procedurilor în caz de promovare, inclusiv în ceea ce privește selecția și transparența componenței comisiilor de examinare, precum și reforma Inspecției Judiciare”, a mai spus Andrea Chiș.

„Mi-am asumat nominalizarea pentru funcția de Ministru al Justiției și pentru justițiabilul care renunță tot mai mult la speranța de a primi o hotărâre judecătorească în cauza sa în termenul optim și previzibil sau cel puțin rezonabil prevăzut de lege”, a continuat Andrea Chiș.

De asemenea, Andrea Chiș spune că a acceptat propunerea acestei funcții „mai ales pentru justițiabil, pentru toți justițiabilii, propunând, printre altele, interzicerea prin lege a blocării cauzelor de la repartizarea aleatorie, așa cum dorește Secția pentru judecători a CSM”.

Andrea Chiș își încheie mesajul prin a spune că a acceptat nominalizarea „pentru că vine de la un prim-ministru desemnat pe care îl respect și pentru că toți cei trei membri ai coaliției de guvernare m-au propus, neputând fi, astfel, asociată cu nici unul anume dintre ei”:

„Am acceptat pentru că am simțit pentru prima dată că nu sunt în opoziție, în minoritate, ci într-o poziție din care pot schimba ceva. Am acceptat pentru că cei din coaliția guvernamentală au acceptat, la rândul lor, găsind la ei o mare deschidere, ideile mele pentru ca lucrurile din sistemul judiciar să funcționeze spre binele atât al celor din interiorul său, cât, mai ales, al celor în slujba cărora el funcționează sau ar trebui să funcționeze: a justițiabililor, a victimelor, a societății”, a conchis Andrea Chiș.

Cine este Andrea Chiș

Andrea Chiș, în vârstă de 56 de ani, a fost judecător la Cluj timp de peste 28 de ani. În perioada 2017-2023, a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind considerată unul dintre membrii din aripa reformistă a CSM.

În noiembrie 2022, ea a anunțat că se pensionează. După pensionare, ea a predat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de unde și-a dat demisia în ultima zi a anului trecut.

Numele judecătoarei a ajuns în prim-planul opiniei publice la sfârșitul anului 2025, când a apărut în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, în care a povestit cum a formulat cereri pentru a înțelege de ce CSM a cerut schimbarea completelor „de penaliști”, adică judecători „care aveau cazuri de judecat”.

„Am avut o carieră de peste 28 de ani în magistratură, parcursă de la Judecătoria Cluj Napoca până la Curtea de Apel Cluj și Consiliul Superior al Magistraturii, unde am dat voce reformei din sistemul judiciar. În paralel, am fost timp de mulți ani lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, pregătind generații de studenți nu doar la disciplina Drept procesual civil, al cărei titular am fost, ci și cu privire la etica și valorile profesiilor juridice”, se descrie fosta judecătoare pe pagina sa de Linkedin.

„M-am retras din magistratură la începutul anului 2023, rămânând o voce publică în dezbaterea despre statul de drept și încrederea în actul de justiție. Mi-am dat demisia și din învățământul juridic, pe care îl consider responsabil pentru modul în care funcționează azi sistemul judiciar, reorientându-mă spre psihologie”, a mai scris Andrea Chiș pe pagina sa de Linkedin.