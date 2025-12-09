„Justiție capturată”. Într-o investigație Recorder, Marius Voineag este acuzat de o procuroare care vorbește sub anonimat că șeful DNA vrea control asupra dosarelor

Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România.

În investigatia Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Kovesi si Voineag, dar și o procuroare din DNA care a vorbit sub anonimat.

Atât Lascu, cât și procuroarea DNA sub anonimat au susținut că încă de la venirea în instituție, Voineag a pretins „controlul asupra dosarelor”.

„Asta nu s-a întâmplat niciodată la fosta conducere”, a povestit Lascu.

Procuroarea cu identitate protejată de Recorder a povestit că încă de la venirea lui Voinea în instituție li s-a cerut procurorilor de caz să raporteze fiecare cerere, făcută către judecătorul de drepturi și libertăți, către procurorul-șef Voineag.

Cererile către judecătorul de drepturi și libertăți se referă în general fie la rețineri, fie la percheziții sau urmăriri de telefoane și comunicații ale celor urmăriți în dosare.

Ce se întâmplă în DNA nu este o situație izolată, a spus același procuroare intervievată sub protecția anonimatului, cu vocea schimbată. Procuroarea a declarat că: „Starea de resemnare există în întregul sistem judiciar”.

„Justiție capturată”

Publicația Recorder, care a precizat că documentarul de două ore „comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate, susține că „dosarele de mare corupție sunt îngropate sistematic”.

„Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale”, scrie Recorder.

Unul dintre magistrații intervievați a spus că „senzația este că orice ai face, scapi”. Tot el, la ultimul bilanț al Parchetului General, declara că țara noastră „e în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept”.

Documentarul, spune Recorder, încearcă să explice mecanismele prin care un grup de interese format din magistrați și politicieni a capturat sistemul judiciar.

„Într-o formă simplificată, pactul dintre cele două tabere arată așa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiție, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistrați, iar această mână de magistrați a oferit la schimb o justiție care nu-i mai deranjează pe cei puternici”, mai scrie Recorder.

„Dosare în care nu se vrea”

În documentar se vorbește și despre scăderea numărului de dosare de mare corupție instrumentate de DNA în ultimii ani. Foști și actuali procurori din cadrul DNA au declarat pentru Recorder că la nivelul instituției a existat o schimbare de ton după ce Marius Voineag a devenit procuror-șef.

„Există dosare în care nu se vrea”, spune unul dintre procurorii care apar în materialul Recorder.

În material este prezentat cazul procurorului militar Liviu Lascu, revocat de la conducerea secției militare a DNA în timp ce ancheta o serie de achiziții suspecte ale Serviciului Român de Informații (SRI).

„Cred că pot avea suspiciunea rezonabilă că ceea ce făceam a deranjat pe cineva și mă gândesc în primul rând la cei pe care-i anchetam”, a spus procurorul Lascu în material.

Dosarul privind achizițiile SRI a fost clasat după îndepărtarea lui Lascu, iar procurorul susține că mai avea în lucru și alte anchete care vizau instituțiile de forță și care par să fi fost îngropate după plecarea sa.

Conform informațiilor adunate de Recorder, după numirea lui Marius Voineag la conducerea DNA din instituție au plecat peste 20 de procurori dintr-un total de 140, un număr neobișnuit de mare în condițiile în care DNA este o structură de elită, la care orice procuror aspiră în carieră.

-Știre în curs de actualizare-