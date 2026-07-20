De ce a ales șeful UEFA să boicoteze marea finală de la Cupa Mondială 2026. „Ruptură profundă”

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, nu a asistat la finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania și Argentina din pricina cazului Balogun, potrivit cotidianului britanic The Times, la doar câteva zile după ce forul fotbalistic european acuzase FIFA că „a depășit o linie roșie”, informează AFP.

Această absență a lui Ceferin, care este și vicepreședinte al FIFA, „reflectă o ruptură profundă” între FIFA și UEFA, potrivit The Times. Contactată de AFP, UEFA a refuzat să comenteze.

Absența lui Ceferin a survenit la două săptămâni după decizia forului mondial de a suspenda cartonașul roșu acordat americanului Folarin Balogun.

Eliminat în timpul meciului din șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herțegovina, atacantul american a văzut cum suspendarea sa pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei a fost transformată de Comisia de Disciplină a FIFA într-o „suspendare condiționată pentru un meci, cu o perioadă de probă de un an”, notează Agerpres.

Această decizie a venit după ce președintele american Donald Trump i-a cerut șefului FIFA, Gianni Infantino, să reexamineze cartonașul roșu, pe care îl considera nejustificat. Infantino a asigurat că i-a răspuns că organismele FIFA sunt „independente”.

„Ne exprimăm uimirea față de o astfel de decizie fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”, o decizie care „a încălcat o linie roșie”, a comentat UEFA la acea vreme într-o declarație de o severitate rară, subliniind că „o suspendare automată de minimum un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o opțiune lăsată la latitudinea autorităților”.

În timpul acestei Cupe Mondiale, UEFA s-a poziționat deja în opoziție față de FIFA în mai multe rânduri, în special atunci când Ceferin a susținut că extinderea turneului la 48 de echipe a dus la meciuri „lipsite de interes”.

În ziua de deschidere a Cupei Mondiale, UEFA a anunțat, de asemenea, că arbitrul somalez Omar Artan, căruia i se refuzase intrarea în Statele Unite, unde urma să arbitreze, va oficia meciul din Supercupa Europei dintre PSG și Aston Villa, pe 12 august.