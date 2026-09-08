De ce a așteptat pacienta Adina Popescu 6 zile pentru o operație la Floreasca. Ce spune ancheta internă a spitalului

Spitalul Floreasca admite că au existat deficiențe în comunicarea dintre personalul medical și pacienta care a așteptat 6 zile o operație pentru o dublă fractură, apoi s-a transferat la privat, dar susține că temporizarea intervenției chirurgicale a avut „justificări de natură medicală și organizatorică”.

Concluziile vin în urma verificărilor interne dispuse de conducerea spitalului după ce Adina Popescu, jurnalistă și autoare de cărți pentru copii, a relatat că a stat 6 zile internată la Floreasca, imobilizată la pat, cu mâna și piciorul în ghips, înainte de a decide să se opereze la un spital privat.

„Urgență amânată”

Potrivit conducerii spitalului, din documentele și declarațiile analizate rezultă că pacientei i-au fost transmise informații privind diagnosticul, caracterul de „urgență amânată”, motivele pentru care intervenția a fost temporizată și data estimată pentru efectuarea acesteia. Problema identificată de anchetă este că aceste informații nu au fost comunicate „într-o manieră suficient de clară, consecventă și documentată” pe întreaga perioadă a internării.

„Nu a existat o consemnare unitară, pentru fiecare zi de așteptare, din care să rezulte cine a informat pacienta, care a fost motivul amânării și care era noua estimare privind efectuarea intervenției”, transmit reprezentanții Spitalului Floreasca, într-un comunicat al unității medicale.

Conducerea spitalului consideră că această situație „a putut genera incertitudine și neîncredere” din partea pacientei, chiar dacă verificările au indicat existența unor „justificări medicale și organizatorice pentru temporizarea intervenției”.

Situație „specifică activității unui spital de urgență”

Reprezentanții spitalului explică faptul că, în cazul anumitor afecțiuni ortopedice, intervenția poate fi amânată pentru ca edemul și inflamația din zona fracturii să se reducă. Așteptarea poate permite ameliorarea stării țesuturilor și diminuarea riscurilor operatorii și postoperatorii, iar momentul intervenției este stabilit în funcție de particularitățile fiecărui caz.

O altă explicație invocată de Spitalul Floreasca este specificul activității unui spital de urgență. Apariția unor urgențe grave, „care nu pot fi anticipate, poate determina modificarea programului operator stabilit anterior și reprogramarea intervențiilor care, în urma evaluării medicale, permit temporizarea fără punerea în pericol a pacientului.”

„Această situație este specifică activității unui spital de urgență, în care cazurile cu risc vital și urgențele chirurgicale imediate beneficiază permanent de prioritate”, arată unitatea medicală.

Conducerea spitalului mai spune că a dispus elaborarea și implementarea unei proceduri prin care pacienții ale căror intervenții sunt amânate să fie informați zilnic, într-un limbaj clar și accesibil, cu consemnarea motivului amânării, a noii estimări și a persoanei responsabile de comunicare.

„Timp de șase zile, imobilizată complet, nu m-am simțit aici o ființă umană”

Adina Popescu, jurnalistă și autoare de cărți pentru copii, a povestit, într-un articol publicat săptămâna trecută în Dilema, experiența trăită după ce a suferit o dublă fractură, la umăr și la tibie. Ea a scris că a așteptat 6 zile să fie operată la Spitalul de Urgență „Floreasca” din București, în condiții pe care le-a descris drept „inumane, de război”.

Adina Popescu spune că, din cauză că medicii de la „Floreasca” i-au amânat operația 6 zile, timp în care era imobilizată la pat, cu mâna și piciorul în ghips, a ales, în cele din urmă, să se opereze la „privat”. Costurile au fost de 8.000 de euro, afirmă ea.

„Timp de șase zile, imobilizată complet, nu m-am simțit aici o ființă umană, nu m-am simțit nici măcar un pacient, am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital căruia i se făcea din când în când un calmant”, a scris Adina Popescu în Dilema și pe pagina sa de Facebook.