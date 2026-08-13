„De ce a primit copilul meu 7?” Noua evaluare de la clasă ar trebui să le arate părinților ce știe elevul și unde are dificultăți

Din anul școlar 2026-2027, profesorii din învățământul primar și gimnazial ar urma să înceapă să folosească standarde naționale de evaluare. Notele și calificativele nu dispar, însă profesorii vor avea criterii comune după care să stabilească ce știe și ce poate face fiecare elev. Pentru părinți, schimbarea ar trebui să însemne un răspuns mai clar la întrebarea „De ce a primit copilul meu această notă?”.

„A luat 7. Trebuie să mai muncească”. Este una dintre explicațiile pe care părinții le aud frecvent atunci când încearcă să afle unde are copilul dificultăți.

O notă poate arăta rezultatul unei lucrări sau al unei probe orale, dar nu spune întotdeauna ce a înțeles elevul, ce știe să aplice și ce anume trebuie să recupereze.

Un 7 la matematică poate însemna lucruri foarte diferite: copilul nu stăpânește noțiunile de bază, știe să rezolve exercițiile lucrate la clasă, dar se blochează când cerința este formulată diferit, sau a făcut câteva greșeli de neatenție.

Din catalog, părintele nu poate afla care dintre aceste situații este valabilă și nici ce ar trebui să exerseze copilul.

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