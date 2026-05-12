De ce a primit Grawe cele mai mari amenzi de la ASF în acest an. Reacția companiei după ce persoane din conducere au primit amenzi de zeci de mii de euro

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să aplice amenzi de peste 900.000 de lei către Grawe și șase oameni din conducerea acestei companii, „pentru deficiențe în guvernanța și managementul riscului, care au afectat și activitatea de administrare a daunelor RCA”, au precizat pentru HotNews oficialii autorității. De cealaltă parte, Grawe susține că majoritatea deficiențelor au fost remediate și că sancțiunile nu vizează plata despăgubirilor sau gestionarea petițiilor.

Precizările ASF și ale Grawe au venit după ce HotNews a solicitat explicații cu privire la informații neoficiale privind aplicarea acestor amenzi, publicate în data de 4 mai de Oficiul de Știri. Amenda a fost aplicată Grawe în 8 aprilie. Grawe este al patrulea mare asigurator RCA pe piața din România.

Cum explică ASF motivele amenzilor de la Grawe

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a precizat, la solicitarea HotNews, că deciziile de sancționare au legătură „în principal, cu sistemul de guvernanță al companiei aferent activității de management al riscului”.

„Aceasta este explicația principală pentru sancționarea atât a persoanelor cu responsabilități în activitatea de management al riscului (conducere executivă, actuar, responsabil audit intern, responsabil conformitate) cât și a modului de aplicare a acestor responsabilități.

Efectul deficiențelor constatate au fost identificate și în activitatea de administrare a daunelor. Nu a fost o simplă evaluare bazată pe cerințele de conformare, ci și o evaluare bazată pe riscuri. Activitatea de management al riscului este una esențială pentru orice instituție financiară. Din acest motiv, sancțiunile aplicate au avut o valoare relativ ridicată”, a precizat ASF.

Mai exact, societatea Grawe a fost sancționată cu o amendă de 534.200 de lei „pentru neadecvarea mecanismelor de control intern, inclusiv în ceea ce privește procesele de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare și raportare a riscurilor și pentru constituirea la data de 30.06.2025 a unui nivel insuficient al rezervei de daune avizate RCA”.

Ce înseamnă „un nivel insuficient al rezervei de daune avizate RCA”

Rezervele de daune avizate RCA, numite tehnic (RBNS – Reported But Not Settled), se creează pentru acele daune deja raportate asigurătorului, dar încă neplătite / nesoluționate complet.

Când are loc un accident și victima depune o cerere de despăgubire, asigurătorul creează o rezervă. Aceasta este o sumă de bani „blocată” în contabilitate, estimată să acopere costul total al reparațiilor sau al vătămărilor corporale pentru acel dosar specific.

Dacă acest nivel a fost insuficient înseamnă că fondurile nu erau de ajuns pentru acoperirea plății daunelor.

Amenzi mari pentru persoane din conducerea Grawe

Dincolo de sancționarea societății, au mai fost amendați încă trei oameni din conducerea Grawe și alți trei cu funcții în administrarea daunelor, actuariat și proceduri de conformitate în cadrul companiei:

Monica Spătaru, vicepreședinte directorat: 132.600 de lei

Dragoș Călin, președinte directorat: 100.400 de lei

Voicu Cristian, membru directorat: 100.400 de lei

Căescu Liviu Ciprian, funcție critică daune: 20.200 de lei

Onofriesei Mihaela Andreea, funcție cheie actuariat: 12.500 de lei

Andreea Balint, funcție cheie conformitate: 12.500 de lei

Pentru ce a dat ASF amenzi individuale

Potrivit ASF, toți cei trei membri ai conducerii Grawe au fost amendați în principal pentru că „nu au luat măsurile necesare pentru adecvarea, în cadrul sistemului de guvernanță al societății, a politicilor interne, astfel încât modalitatea de stabilire a despăgubirii să țină cont de jurisprudența și de practica societății, să fie adaptată la realitatea economică și, implicit, în cadrul sistemului de guvernanță să se asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă a activităților specifice constituirii/menținerii rezervei de daune avizate RCA”.

Monica Spătaru, vicepreședintele directoratului a fost sancționată suplimentar pentru că în calitate de „responsabil cu activitatea funcției de audit intern externalizată nu s-a asigurat că funcția de audit intern – externalizată și-a îndeplinit sarcinile prin adoptarea, în mod realist, a unei abordări bazate pe risc în stabilirea priorităților precum și că a fost menținut un plan de audit adecvat”, arată datele ASF.

Căescu Liviu Ciprian, cu funcție critică daune, a fost amendat „pentru faptul că nu s-a asigurat de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de procedurile interne de verificare a calculului rezervei de daune avizate pentru anumite dosare de daună”.

Onofriesei Mihaela Andreea, cu funcție cheie actuariat, a fost amendată „pentru faptul că activitățile specifice realizate în vederea identificării riscului de rezerve au condus la încadrarea acestui risc la un nivel mult inferior celui real”.

Andreea Balint, cu funcție cheie conformitate, a fost sancționată „pentru faptul că nu si-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute de cadrul legal aplicabil acestei funcții”.

Cât de mari sunt aceste amenzi?

„Legea 237/2015 prevede un maxim al amenzii ce poate fi aplicată asigurătorilor de 5.000.000 lei iar, în cazul persoanelor din conducere și functii cheie/critice, un maxim de 1.000.000 lei. Este de reținut faptul că cele constatate au avut legătură cu eficiența unor procese precum și cu comportamentul unor persoane și nu cu situația financiară a companiei.”, au mai precizat pentru HotNews oficialii ASF.

Reacția Grawe: Analizăm conținutul deciziei ASF și acțiunile posibile

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere Grawe cu privire la aceste amenzi și dacă le va contesta sau nu în instanță.

„Analizăm conținutul deciziei ASF și acțiunile posibile. Deficiențele constatate în urma controlului ASF sunt în proces de evaluare, iar majoritatea au fost deja remediate încă de anul trecut și sunt reflectate integral în situațiile financiare aferente anului 2025.”, au precizat oficialii Grawe.

„Aspectele care au stat la baza sancțiunilor nu vizează plata despăgubirilor sau gestionarea petițiilor”, a mai transmis compania, adăugând că „își menține angajamentul pe termen lung față de clienți și parteneri, susținut de stabilitatea financiară și de investițiile realizate constant de acționari de-a lungul timpului.”

Ce alți asigurători au mai fost amendați în acest an

Deși amenzile primite de Grawe sunt cele mai mari din acest an, acesta nu este singurul asigurător sancționat.

În luna ianuarie din acest an, ASF a amendat cu cu 34.200 de lei societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare pentru nerespectarea prevederilor din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

În luna februarie, liderul pieței de asigurări, Groupama a fost sancționată cu amendă în cuantum de 23.800 lei pentru nerespectarea unor cerințe legale privind sistemul de control intern. În aceeași lună, compania German Romanian Assurance a fost sancționată cu amendă in cuantum de 7.100 lei pentru nerespectarea de către societate a unor cerințe legale privind guvernanța produselor.

În luna martie din acest an, BRD Asigurări de Viață și Asirom VIG au fost sancționate cu avertisment scris pentru nerespectarea unor cerințe de de raportare prevăzute de legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.