De ce a stârnit atâta vâlvă programa școlară la Română și ce pierd copiii dacă nu reușim să modernizăm școala? Explicațiile unui profesor universitar

„Programa actuală ar trebui scoasă din dezbatere și discuția reluată pe un alt document, construit de la zero, cu alte intenții și cu alt conținut”, spune lingvista Mădălina Chitez. FOTO: Shutterstock

O programă școlară ar trebui să fie un instrument care ghidează drumul elevilor, nu o povară care îi apasă. Totuși, programa la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, pusă acum în dezbatere publică, face exact opusul: abundă în formulări opace, cerințe imposibile și obiective rupte de realitatea vieții de la clasă.

În loc să simplifice și să clarifice, complică. În loc să formeze competențe autentice, împinge elevii și profesorii într-un labirint de noțiuni tehnice și de ambiții academice nerealiste.

Am rugat-o pe Mădălina Chitez, profesor universitar și cercetător în lingvistică la Universitatea de Vest din Timișoara, care este și co-autoarea unui studiu despre manualele școlare, să ne explice de ce e atât de importantă această programă și cum influențează ea viitorul copiilor.

În analiza realizată de ea, pe care o publicăm mai jos, Mădălina Chitez „traduce” pentru părinți limbajul complicat al programei și arată de ce formulările sunt dificil de pus în practică, de ce programa nu răspunde nevoilor reale ale elevilor și cum pot ajunge copiii să fie împovărați în loc să fie sprijiniți.

Într-un moment în care România are, poate pentru prima dată după mulți ani, șansa de a regândi din temelii ce și cum învață copiii ei, riscăm să ratăm oportunitatea esențială: aceea de a construi o programă care să fie, în sfârșit, pentru elevi, nu pentru orgoliile specialiștilor. Nu întâmplător, sute de cercetători, profesori și scriitori i-au cerut public ministrului Educației să refacă noua programă de liceu, considerând că, în actuala formă, „e o programă ceaușistă reciclată pentru generația AI”.

Programa dă tonul în educație

Cu toții observăm că elevilor din România li se cere prea mult, prea complex și prea rupt de realitate. Știți deja propoziția-laitmotiv pe care o auzim constant atunci când, iarăși, cu toții (profesori, părinți, elevi, cercetători, chiar persoane cu funcții de decizie) semnalăm inadecvarea conținuturilor și a evaluărilor din sistemul educațional românesc. Răspunsul general, echivalent cu ridicatul din umeri al funcționarului de la ghișeu, care știe că te încurcă, dar nu poate face nimic, este același de fiecare dată: «așa ne cere programa».

