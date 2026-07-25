De ce a susținut Laszlo Tokes, la Băile Tușnad, că „populaţia maghiară din România se numără printre grupurile etnice ameninţate din Europa”

Preşedintele Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) a reclamat o scădere a numărului de maghiari din România, sâmbătă, în cadrul unui panel de discuții din cadrul Universității de Vară de la Băile Tușnad.

Laszlo Tokes a susținut că, deşi „din punct de vedere al corectitudinii politice, folosind o expresie de faţadă referitoare la minorităţi”, Transilvania este de obicei descrisă ca fiind multiculturală, diversitatea transilvăneană aparține tot mai mult trecutului, iar o astfel de descriere este în prezent „un simplu eufemism”, a scris mti.hu, potrivit News.ro.

După emigrarea saşilor, a şvabilor şi a evreilor, „acum a venit rândul maghiarilor”, a adăugat Tokes, fost episcop reformat și fost eurodeputat.

„Noi înşine, maghiarii de astăzi, suntem vinovaţi de acest lucru”, consideră președintele CNMT.

Conform fostului episcop reformat, Diaceza Reformată din Transilvania se micșorează cu 100.000 de membri în fiecare deceniu. Laszlo Tokes spune că, în Transilvania, scăderi similare înregistrează și Biserica Romano-Catolică, și Biserica Evanghelică, și Biserica Unitariană.

„Datele menţionate demonstrează că populaţia maghiară din România se numără printre grupurile etnice ameninţate din Europa”, a mai susținut Laszlo Tokes.

La Universitatea de Vară de la Băile Tușnad a venit și fostul premier ungar Viktor Orban, care a criticat Uniunea Europeană și actualul guvern de la Budapesta.