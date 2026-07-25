Viktor Orban, într-un discurs pe o scenă din România: Nu va mai exista UE în 25 de ani

Fostul premier ungar Viktor Orban, învins la alegerile din aprilie după 16 ani la putere, a participat și în acest an la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, unde a criticat Uniunea Europeană și actualul guvern al Ungariei, în fața unui public numeros.

Liderul partidului Fidesz, care pe perioada mandatului de premier a avut multiple divergențe cu Bruxelles-ul, a susținut în discursul de sâmbătă că Uniunea Europeană nu va mai exista în 25 de ani, pentru că nu este viabilă și nu are capacitatea de a se reînnoi, potrivit publicației ungare HVG.

Răspunzând la întrebări, el a precizat că nu aspiră să devină președinte al Comisiei Europene, însă a vorbit despre planul pe care îl avea încă din perioada în care era la putere.

„Trebuie să ocupăm Bruxelles-ul cu patrioți și să micșorăm Comisia”, a declarat Viktor Orban.

Critici la adresa lui Peter Magyar și a noii puteri din Ungaria

În discursul de la Băile Tușnad, fostul lider ungar a mai spus își dorește crearea unei „politici de rezistență”, potrivit Euronews.com. În opinia lui, Fidesz trebuie să treacă peste înfrângerea suferită la alegerile din aprilie și să se concentreze pe a apăra libertatea Ungariei, despre care susține că este amenințată.

„FIDESZ-ul are astăzi treaba să servească și să deservească rezistența națională. Și treaba rezistenței este să readucă libertatea. (…) Acum FIDESZ-ul trebuie să tragă arcul cel mai lung unde încap toți oamenii care iubesc libertatea. Din acest motiv, FIDESZ-ul nu trebuie să se comporte ca un partid, ci ca și un centru de prestare, ca și un centru de incubare. Ca și o pepinieră trebuie să funcționeze. FIDESZ-ul nu trebuie să se consolideze pe sine, ci trebuie să consolideze organizațiile și grupurile de oameni care iubesc libertatea. Trebuie să ajute ca oamenii care susțin libertatea să se înmulțească. Obiectivul pentru FIDESZ acum nu este puterea, ci libertatea”, a adăugat Viktor Orban, citat de Agerpres.

El a criticat guvernul condus de partidul Tisza, acuzându-l de practici autoritare și periculoase pentru democrație. În acest sens, Viktor Orban a reclamat anchetarea unor adversari politici sau decizia de modificare a Constituției pentru înlăturarea președintelui.

„De câteva luni încoace, nu există guvernare economică. Există guvernare Facebook-istă, este cinematograf, sunt filme și o guvernare de genul «Să moară dușmanii!»”, a mai spus Viktor Orban, conform traducerii oficiale.

Orban a mai susținut că guvernul Tisza „nu spune adevărul despre starea economiei și nu pregătește țara pentru eventuale crize”, iar cetățenii sunt induși în eroare prin promisiuni că „totul va fi bine”.

Replica actualului premier

Peter Magyar, omul care l-a învins pe Viktor Orban l-a alegerile din aprilie, i-a dat o replică de la distanță fostului premier, într-o postare pe Facebook.

„Este inutil să ai de-a face cu un cap mafiot inexorabil, căzut în dizgrație”, a scris premierul ungar și liderul Tisza.

„Vă mulțumesc pentru înțelepciune și aveți încredere în Ungaria”, a mai declarat Peter Magyar.