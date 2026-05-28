Țânțarii ajung să fie atrași chiar de spray-urile de protecție. Concluzia surprinzătoare a celui mai nou studiu

Țânțarii pot învăța să asocieze substanța chimică DEET, folosită în aproape toate produsele de protecție împotriva lor, cu „masa lor de sânge”, afirmă cercetătorii.

Cercetările actuale sugerează că DEET poate deveni atractiv pentru insecte dacă acestea îl asociază cu hrănirea lor, scrie joi The Guardian.

DEET – care are denumirea chimică N,N-dietil-meta-toluamidă – este utilizat pe scară largă în produsele menite să respingă insectele, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie recomandând produsele cu 50% DEET ca prima alegere pentru protecția împotriva înțepăturilor de țânțari.

O astfel de protecție este importantă, având în vedere că, în unele țări, înțepăturile de țânțari pot răspândi boli mortale, precum dengue, encefalita japoneză, malaria și Zika.

Cu toate acestea, un nou studiu sugerează că, la fel cum câinii lui Pavlov au învățat să asocieze sunetul unui clopoțel cu hrana, tot așa țânțarii pot învăța că prezența DEET indică posibilitatea unei „mese cu sânge”.

„Multă vreme s-a crezut că spray-urile de protecție funcționează exclusiv datorită proprietăților lor chimice, fie fiind toxice sau neplăcute pentru țânțari și alungându-i, fie blocându-le capacitatea de a detecta oamenii. Cu toate acestea, descoperirile noastre sugerează că reacția poate fi modificată de experiență”, a declarat profesorul Claudio Lazzari, de la Universitatea din Tours, Franța. „Credem că acest lucru reprezintă o schimbare semnificativă în înțelegerea noastră asupra substanțelor de protecție”.

Deși studiile anterioare sugerau că țânțarii erau mai puțin deranjați de DEET după prima expunere, echipa din spatele noii cercetări a afirmat că nu era clar de ce se întâmpla acest lucru.

În articolul lor publicat în Journal of Experimental Biology, cercetătorii au spus că au observat inițial cum țânțarii prinși în capcană încercau să înțepe o pungă cu sânge cald pe care nu o puteau atinge.

Investigații ulterioare au arătat că 60% dintre țânțarii care s-au hrănit atunci când li s-a dat sânge cald alături de expunerea la DEET au încercat apoi să înțepe atunci când au fost expuși doar la DEET.

Acest procent a fost comparat cu 17% dintre insectele care nu au fost antrenate anterior, cu 13% dintre țânțarii care au fost expuși anterior doar la DEET, cu 17% dintre cei care s-au hrănit anterior cu sânge cald fără expunere la DEET și cu 23% dintre cei care s-au hrănit anterior cu sânge cald și au fost expuși la DEET, dar nu simultan.

Într-un alt test, echipa a constatat că aproape 60% dintre țânțarii care se hrăniseră anterior cu sânge în timp ce erau expuși la DEET au încercat ulterior să ajungă și să înțepe mâna tratată cu DEET a unui cercetător. În schimb, țânțarii neantrenați au încercat în mod uniform să înțepe cealaltă mână a cercetătorului, netratată.

Dr. Nina Stanczyk de la Universitatea ETH Zürich, care a studiat anterior eficacitatea DEET-ului împotriva țânțarilor, a salutat cercetarea.

„S-a demonstrat că țânțarii au abilități de învățare impresionante, dar faptul că pot asocia un miros atât de puternic, menit să-i respingă, cu hrana lor și sunt apoi atrași de acesta este remarcabil și important pentru noi să fim conștienți de acest lucru pentru viitor”, a spus ea.

Cu toate acestea, experții au subliniat că rezultatele nu înseamnă că cei care călătoresc în țări cu riscuri majore legate de expunerea la țânțari ar trebui să renunțe la DEET.

„Oamenii ar trebui să înțeleagă că DEET nu își pierde eficiența în condiții normale de utilizare, ci doar în condiții specifice de laborator, menite să dezvăluie modul în care acționează asupra țânțarilor”, a spus Lazzari.

Prof. Francesca Romana Dani, entomolog la Universitatea din Florența, care nu a participat la studiu, a afirmat că este puțin probabil ca, în condiții normale, țânțarii să-și schimbe reacția la DEET pe baza experiențelor anterioare, mai ales că același insecte pot întâlni diferite substanțe de protecție în timpul „meselor de sânge” ulterioare.

„În plus, deși un singur țânțar poate consuma mai multe mese de sânge, o face la câteva zile, așa că este important să se evalueze cât timp va dura memoria unei mese de sânge consumate în prezența DEET”, a spus ea.

Stanczyk a spus că persoanele care călătoresc ar trebui să continue să folosească astfel de spray-uri de protecție cu încredere. „Autorii studiului afirmă că a fost dificil ca țânțarii să fie determinați să se hrănească pentru prima dată în prezența DEET-ului și că riscul cel mai mare de a se forma o asociere este atunci când substanțele de protecție încep să-și piardă eficiența”, a spus ea. „Prin urmare, cel mai important lucru pentru călători este să reaplice regulat spray-urile conform instrucțiunilor de pe eticheta produsului.”

Țânțar pe pielea unui om. Imagine ilustrativă. FOTO: © Suphatphong Koetnamsai | Dreamstime.com