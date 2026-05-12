De ce aleg tinerii facultatea în regim dual? Descoperă care sunt beneficiile programelor Kaufland

Pentru anul universitar 2026-2027, Kaufland România oferă 41 de locuri în trei programe de licență în regim dual, dezvoltate alături de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Studenții beneficiază de bursă lunară, mentorat dublu, transport și masă asigurate, experiență reală în muncă și acces direct la roluri de Specialist sau Manager la finalizarea studiilor.

Programele de studiu dual oferă tinerilor o variantă diferită de a parcurge facultatea: jumătate din timp este dedicat pregătirii academice, iar cealaltă jumătate activității practice direct în cadrul Kaufland. Modelul aduce avantaje concrete pe tot parcursul celor trei sau patru ani de facultate, dar și după finalizarea studiilor.

Cele trei specializări disponibile

Management în Retail – 30 de locuri, 3 ani, bursă 1.500 lei/lună

Singura licență de acest tip din România. Programul pregătește viitorii specialiști și manageri pentru comerțul modern: cum se conduce un magazin, gestionarea stocurilor, analiza indicatorilor de performanță și relația cu clienții. Practica se desfășoară în magazinele Kaufland, cu posibilitatea de a fi efectuată în localitatea de domiciliu, acolo unde acest lucru este posibil.

Logistică Operațională – 7 locuri, 3 ani, bursă 1.500 lei/lună

Singura specializare de Logistică Operațională în regim dual din România. Studenții învață operațiunile complexe ale unui lanț de magazine direct la Centrul Logistic Kaufland din Turda – o platformă logistică modernă, semi-automatizată. Programul include transport gratuit și masă asigurată.

Robotică și Automatizări Industriale – 4 locuri, 4 ani, bursă 2.000 lei/lună

Specializare orientată spre Industrie 4.0, în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie. Studenții lucrează cu programarea roboților și implementează soluții bazate pe Inteligență Artificială și IoT. Activitatea practică se desfășoară la Centrul Logistic Kaufland din Turda, cu acces la tehnologii de standard european, transport gratuit și masă asigurată.

Beneficii pe parcursul studiilor

Bursă lunară pe toată durata programului. Studenții primesc bursă lunară pe întreaga perioadă de studii, 12 luni pe an: 1.500 de lei pentru Logistică Operațională și Management în Retail, respectiv 2.000 de lei pentru Robotică și Automatizări Industriale.

Transport și masă asigurate. Studenții care își desfășoară activitatea practică la Centrul Logistic Kaufland din Turda, atât cei de la Logistică Operațională, cât și cei de la Robotică și Automatizări, beneficiază de transport gratuit și masă asigurată.

Practica în orașul de domiciliu. Studenții înscriși la Management în Retail au posibilitatea să își desfășoare activitatea practică în magazinul Kaufland din localitatea de domiciliu, acolo unde acest lucru este posibil.

Mentorat dublu. Pe parcursul studiilor, fiecare student beneficiază de îndrumarea unui tutore din partea companiei și a unui coordonator academic din partea universității. Specialiștii Kaufland devin mentori și ghidează activ și constant evoluția profesională a studenților.

Vechime în muncă recunoscută. Întreaga perioadă de practică este recunoscută ca experiență profesională, ceea ce le permite absolvenților să intre pe piața muncii cu un parcurs deja construit.

Diplomă de licență acreditată. La finalul studiilor, absolvenții primesc diplomă de licență acreditată de Ministerul Educației și Cercetării, alături de adeverință de practică și supliment la diplomă.

Job pregătit la finalizarea programului. Absolvenții pot accesa roluri de Specialist sau Manager în cadrul Kaufland, de la Manager Adjunct sau Manager de Magazin în zona de Vânzări, până la roluri tehnice și operaționale în Logistică.

Cum se face înscrierea

Procesul are două etape. Mai întâi, candidații aplică online pe site-ul de cariere Kaufland – cariere.kaufland.ro/studiu-dual-universitar – unde parcurg procesul de selecție al companiei, care include interviuri și interacțiuni cu echipa de recrutare. Ulterior, înscrierea la programul de licență se realizează prin platforma Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Prima sesiune oficială de admitere se desfășoară în perioada 6-16 iulie 2026.

Articol susținut de Kaufland