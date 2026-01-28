De ce amenință China și India să arunce în aer datoria națională a SUA

Cele două țări continuă să „scape” treptat de obligațiunile americane din trezoreriile lor.

A doua și a cincea cea mai mare economie a lumii continuă să vândă obligațiuni americane din trezoreriile lor, ceea ce provoacă o serioasă bătaie de cap administrației Trump.

China este al treilea cel mai mare deținător de obligațiuni de trezorerie americane în afara SUA, dar deținerile sale au scăzut cu peste 10% de la începutul anului 2025. Per total, China și-a redus deținerile de obligațiuni de trezorerie americane la 682,6 miliarde de dolari – cel mai scăzut nivel din septembrie 2008.

India și-a redus și ea deținerile de obligațiuni ale trezoreriei americane la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani – la 174 de miliarde de dolari, cu 26% mai puțin decât vârful atins în 2023, conform datelor guvernamentale americane, citate de presa greacă.

„Războiul Rece”, faza pe obligațiuni

Nu este o coincidență faptul că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besant, vorbește despre un „Război Rece” între Beijing și New Delhi, pe de o parte, și Washington, pe de altă parte.

Un război cu fond comercial, întrucât președintele Trump a impus tarife vamale de 10% Chinei și de 50% Indiei.

„Pentru New Delhi, de fapt, acordul comercial cu Uniunea Europeană este cel mai important pe care l-a negociat vreodată cu țări străine și întărește convingerea Indiei că liberalizarea comerțului este o pârghie cheie pentru atingerea obiectivului de a deveni o țară dezvoltată până în 2047”, subliniază diplomații europeni. „De asemenea, întărește ideea, reiterată în repetate rânduri de prim-ministrul Narendra Modi, că India este o punte între Occident și Sudul Global, în centrul echilibrelor economice și geopolitice globale.”

India are încă loc să își reducă deținerile de obligațiuni guvernamentale, spune Seelan Shah de la Capital Economics. „Viteza cu care relațiile dintre SUA și India s-au deteriorat anul trecut i-ar fi surprins pe mulți și i-ar fi determinat pe factorii de decizie să își reducă vulnerabilitățile”, adaugă el.

Îndoieli cu privire la obligațiunile americane

„În cercurile investiționale, tarifele impuse de președintele Trump, precum și impunerea de sancțiuni la discreție, au ridicat îndoieli cu privire la faptul dacă obligațiunile guvernamentale americane rămân cea mai bună opțiune de investiții”, declară jucătorii din piață pentru Naftemporiki.

„Toate acestea ridică întrebări cu privire la rolul datoriei SUA ca activ de rezervă. O mare parte din această schimbare reflectă probabil o îndepărtare de activele în dolari pentru a atenua riscurile sancțiunilor”, potrivit lui Win Thin, economist-șef la Banca din Nassau.

„Când Donald Trump a început să impună tarife vamale în întreaga lume începând cu aprilie 2025, activele SUA s-au prăbușit vertiginos. Fie din răzbunare, fie din incertitudine, exodul investitorilor globali a alimentat ideea de «Sell America», iar oamenii au început să abandoneze SUA, pe fondul unor noi politici internaționale și comerciale mai agresive”, spun experții. „Această perspectivă a fost îngrozitoare, în special pentru datoria publică a SUA, deoarece aproximativ un sfert din obligațiuni sunt deținute de entități străine.”

Mize mari

„Dacă tot mai mulți investitori străini continuă să renunțe la obligațiunile americane, Washingtonul va trebui să plătească rate ale dobânzii mai mari, ceea ce pune mai multă presiune asupra deficitului și asupra piețelor financiare”, subliniază și avertizează participanții la piață: „Pe termen lung, această «vânzare prelungită a Americii» va slăbi și mai mult dolarul și va eroda treptat poziția de lider economic a Statelor Unite.”

Deocamdată însă, pe bază anuală, deținerile străine de obligațiuni de trezorerie americane au crescut cu 7,2%, atingând un nivel record de 9,35 trilioane de dolari în noiembrie, față de 9,24 trilioane de dolari în octombrie, potrivit datelor Departamentului Trezoreriei de la Washington. Creșterea deținerilor a provenit din Japonia, Regatul Unit, Belgia și Canada. Japonia a rămas cel mai mare deținător de obligațiuni de trezorerie din afara SUA, cu 1,2 trilioane de dolari.