De ce anticipează șeful Ryanair scumpiri ale biletelor de avion cu până la 20%: „Cu siguranță companiile tradiționale o vor face”

CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, a declarat miercuri că operatorul aerian pe care îl conduce „nu va aplica o suprataxă pentru combustibil”, dar că firmele concurente vor face acest lucru anul viitor, potrivit Reuters.

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut vertiginos, iar Ryanair și-a redus estimarea privind numărul de pasageri transportați în anul fiscal 2027, la 214 milioane, de la 216 milioane, ca urmare a limitelor de capacitate planificate.

O’Leary susține că Ryanair se află într-o poziție solidă pentru a face față unor noi provocări asociate prețurilor ridicate ale combustibilului pentru avioane.

„Majoritatea companiilor aeriene aveau o bună acoperire împotriva riscurilor până în vara lui 2026 și, prin urmare, absorbim genul de șoc reprezentat de prețurile mult mai ridicate ale petrolului din această vară”, le-a spus el reporterilor.

„Niciunul dintre noi nu va putea absorbi anul viitor aceste prețuri mult mai ridicate ale petrolului… iar costurile vor fi transferate sub forma unor suprataxe pentru combustibil, ceea ce va duce la tarife aeriene mai mari”, a adăugat șeful Ryanair.

„Ryanair nu va aplica o suprataxă pentru combustibil, dar cu siguranță companiile tradiționale o vor face vara viitoare”, a mai susținut el.

Șeful Ryanair anticipează „falimente” pe piață

O’Leary a declarat că se așteaptă ca mai mulți operatori aerieni să intre în faliment, adăugând că Ryanair poartă deja discuții cu aeroporturi îngrijorate că numărul de zboruri va fi redus ca urmare a unor noi falimente ale companiilor aeriene.

AirBaltic a devenit cea mai recentă companie aeriană care anunță o procedură de faliment.

„Sper foarte mult ca prețurile combustibilului pentru avioane să crească mai rapid anul viitor, deoarece acest lucru va accelera ritmul în care alte companii aeriene vor intra în faliment”, a spus șeful Ryanair, adăugând că se așteaptă ca tarifele altor operatori să crească cu 10%-20% vara viitoare.

„Companiile aeriene care înregistrează în prezent pierderi vor intra în faliment. Acest lucru va accelera consolidarea pieței europene în jurul a patru mari companii aeriene: BA (British Airways), Lufthansa, Air France și Ryanair”, consideră Michael O’Leary.

Recent, CEO-ul Ryanair a fost în centrul unui scandal public, după ce a comparat companiile aeriene concurente cu „violatorii” din cauza prețurilor practicate. O’Leary a revenit în cele din urmă asupra afirmațiilor și a cerut scuze.