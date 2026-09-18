Șeful Ryanair își cere scuze după ce i-a numit „violatori” pe concurenții de pe piață din cauza „tarifelor ridicate”

CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, a prezentat scuze, vineri, pentru că a comparat companiile aeriene concurente cu „violatorii”, recunoscând că afirmațiile sale au provocat „o supărare considerabilă” .

Miliardarul a fost criticat de politicieni din Irlanda și Regatul Unit, după ce a spus că este „absolut” adecvat să compare companiile aeriene concurente cu „violatorii”. Organizații care reprezintă victimele violenței sexuale și unii politicieni i-au cerut să vină cu scuze pentru comentariile sale.

„Vreau să le cer scuze, sincer și fără rezerve, acelor oameni”

Într-un mesaj video publicat online, O’Leary a spus că, în urma unor discuții cu prietenii și familia, a ajuns să realizeze că afirmațiile sale au provocat „o supărare considerabilă”.

El și-a cerut scuze „sincer și fără rezerve”, în special față de victimele violenței sexuale, potrivit The Irish Times..

„Săptămâna trecută, la o conferință de presă la Dublin, am folosit termenul «violatori» pentru a descrie tarifele ridicate ale companiilor aeriene concurente. Jurnaliștii m-au întrebat dacă minimalizez gravitatea violului”, a declarat el, vineri, pentru Virgin Media News.

„Am răspuns afirmându-mi credința fermă că violul este o crimă odioasă și teribilă, care nu poate fi minimalizată. Cred că nu aș fi putut fi mai clar în această privință”, a susținut șeful Ryanair.

„Cu toate acestea, în discuțiile purtate în ultimele 10 zile cu familia și prietenii, atât din cadrul Ryanair, cât și din afara companiei, am ajuns să realizez că termenul pe care l-am folosit cu atâta neglijență a provocat o supărare considerabilă”, a continuat O’Leary.

„Vreau să le cer scuze, sincer și fără rezerve, acelor oameni, în special victimelor. Îmi pare cu adevărat rău pentru jignire și pentru supărarea pe care am provocat-o prin folosirea neglijentă a acelor cuvinte. Nu se va mai întâmpla”, a promis CEO-ul companiei aeriene low-cost.

Ce declarase șeful Ryanair

O’Leary făcuse afirmația cu pricina joia trecută, înaintea adunării generale anuale a companiei sale aeriene, la Dublin.

El a susținut că tarifele în creștere ale altor companii aeriene îi vor face pe pasageri să se orienteze către Ryanair.

„S-ar putea ca unii oameni să aleagă să nu zboare cu Ryanair – dar știți că aceștia vor fi depășiți de oamenii care renunță la Aer Lingus, Lufthansa, BA și alte companii, disperați să ajungă la tarifele mici ale Ryanair, pentru că nu își permit să zboare cu violatorii care practică tarife ridicate în toată Europa”, le-a spus O’Leary jurnaliștilor.