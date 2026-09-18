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Actualitate

Șeful Ryanair își cere scuze după ce i-a numit „violatori” pe concurenții de pe piață din cauza „tarifelor ridicate”

Vladimir Ionescu
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CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, a prezentat scuze, vineri, pentru că a comparat companiile aeriene concurente cu „violatorii”, recunoscând că afirmațiile sale au provocat „o supărare considerabilă”.

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