De ce ar trebui să știm ceea ce nu știm

În urmă cu un deceniu, guvernul elvețian a luat o decizie optimistă: a demontat ultimii explozibili din timpul Războiului Rece pe care îi instalase anterior pe drumuri, poduri și tuneluri pentru a descuraja o invazie, scrie într-o opinie Gillian Tett, editorialist și membru în boardul Financial Times.

Motivul? La începutul secolului XXI, elitele occidentale presupuneau, în general, că globalizarea, democrația și piața liberă erau, în mod evident, bune și că vor continua să se răspândească, creând pace. Prin urmare, părea inutil să se planifice o presupusă invazie.

Nu mai este cazul. În zorii anului 2026, „situația de securitate din Elveția se deteriorează an de an [și] se profilează o confruntare globală”, așa cum subliniază un raport recent al Serviciului Federal de Informații Elvețian. Așadar, liderii elvețieni – la fel ca alte guverne – se luptă acum să-și reconstruiască apărarea, deoarece își dau seama că interpretează greșit viitorul.

Și mai frapant este faptul că FIS a publicat și un manual despre punctele slabe cognitive. „Mulți oameni au puține sau deloc cunoștințe despre cum funcționează gândirea umană”, se plânge în manual, îndemnând personalul FIS să reflecteze asupra prejudecăților lor mentale pentru a înțelege mai bine atât prezentul, cât și viitorul.

Mai precis, manualul identifică 18 prejudecăți cognitive diferite care ne împiedică gândirea, cum ar fi „gândirea de grup” (aderarea la presupunerile confortabile ale tribului nostru), „ancorarea” (bazarea exclusivă pe orice informație vedem prima, de exemplu pe rețelele de socializare), „prejudecata de confirmare” (vizualizarea doar a datelor care întăresc opiniile preexistente), „imagistica în oglindă” (presupunerea că alții gândesc ca noi), prejudecata „absența dovezilor” (incapacitatea de a ne gândi la datele care ne lipsesc) și „prejudecata de supraviețuire” (evaluarea datelor doar pe baza poveștilor de succes, nu a eșecurilor).

Este un sfat excelent – și nu doar pentru fantome. La urma urmei, 2025 a fost o experiență șocantă pentru oricine a crescut în spiritul vremii occidentale de la sfârșitul secolului al XX-lea: globalizarea a fost subminată de naționalism, principiile pieței libere au fost corodate de amestecul guvernului; iar democrația a pierdut teren în fața oligarhilor. Aceasta din urmă este opusul a ceea ce se aștepta, așa cum notează Anne Applebaum în cartea sa Autocracy, Inc.

Așadar, odată cu începutul anului 2026, întrebarea este cum să înțelegem aceste șocuri dezorientante? Istoria oferă un cadru util. Ceea ce se întâmplă astăzi reflectă, într-un fel, spiritul vremii de acum un secol, când marile puteri se luptau pentru controlul hegemonic (adică dominația) între războaiele mondiale.

La ceea ce asistăm astăzi, în esență, este o competiție geo-economică între SUA, China și Rusia

Iar în această competiție instrumentele de politică economică sunt folosite în scopuri politice.

America deține puterea hegemonică în această luptă în domeniul financiar, deoarece controlează moneda de rezervă a lumii. China are puterea hegemonică în industria prelucrătoare, deoarece controlează nodurile lanțului de aprovizionare. Hegemonia tehnologică este încă contestată.

Și, deși fiecare parte vrea să distrugă puterea hegemonică a celeilalte, niciuna nu pare capabilă să o facă curând. Așadar, așteptați-vă ca aceste bătălii să continue.

Sau, pentru o altă perspectivă asupra evenimentelor, uitați-vă la ceea ce antropologii numesc „tăceri sociale”: tendința noastră de a ignora părți ale lumii noastre din cauza cadrelor culturale. Acestea sunt omniprezente astăzi.

Un exemplu este faptul că acordăm extrem de puțină atenție dependenței noastre de sistemele vulnerabile de infrastructură cibernetică. Un altul este faptul că discursul occidental acordă prea puțină atenție faptului că trăim într-o epocă de aur a științei (un model care reflectă pregătirea educațională în mare parte non-științifică a majorității politicienilor și jurnaliștilor occidentali).

Antropologia poate, de asemenea, să arate cum funcționează Casa Albă a președintelui american Donald Trump. Actualul guvern american a spulberat multe dintre normele occidentale moderne ale sistemelor democratice bazate pe reguli, deoarece este modelat de capriciile lui Trump, oficialii deținând puterea în funcție de proximitatea lor față de președinte, nu de o organigramă.

Cercul apropiat al lui Trump se comportă ca și cum interesele lor financiare ar fi la fel de bune ca cele ale statului

Acest lucru îi șochează pe liberalii occidentali. Însă, așa cum a remarcat antropologul Matthew Engelke, sistemele politice bazate pe onoare și axate pe rudenie au fost regula – nu excepția – în alte părți ale lumii.

Așadar, o modalitate de a analiza Casa Albă este de a o trata ca pe o curte regală din epoca Tudor – o idee pe care liderii de afaceri elvețieni au luat-o recent în serios, când l-au vizitat pe Trump aducând omagii simbolice sub formă de ceasuri Rolex și un lingou de aur.

Totuși, disciplina pe care serviciile secrete elvețiene preferă acum să o pună accent este psihologia. Ea ne poate ajuta să înțelegem comportamentul unor conducători narcisiști ​​precum Trump. Dar, probabil, la fel de important este ceea ce ne spune psihologia despre propriile noastre ochelari de vedere mintală – inclusiv eșecul atâtor elite liberale occidentale de a anticipa ascensiunea lui Trump.

Există vreo soluție pentru toate aceste prejudecăți? FIS oferă câteva: „testează-ți convingerile la stres”; „gândește statistic”; „întreabă-te ce știi și ce nu știi”; „dă dovadă de modestie intelectuală”, folosește „gândirea creativă” și periodic „gândește opusul” presupunerilor tale, pentru a ieși din confortabilele noastre camere de ecou intelectual.

Numiți asta, dacă vreți, lupta împotriva viziunii de tip tunel. Este extrem de dificilă. Dar în 2026 avem nevoie de ea mai mult ca niciodată. Amintiți-vă de asta data viitoare când vedeți un tunel elvețian adevărat.

N.Red: Gillian Tett, de profesie antropolog, este și rector al King’s College, Cambridge. A fost numită Editorialista Anului (2014), Jurnalista Anului (2009) și Jurnalista de Economii a Anului (2008) la Premiile British Press și a primit trei premii de la American’s Society of Business and Economic Writers Awards. Este autoare a patru cărți, câștigătoare a numeroase premii, și a primit Premiul Marsh al Institutului Regal de Antropologie și Medalia Președintelui Asociației Americane de Antropologie pentru munca sa în științe sociale. A primit titluri onorifice de la universitățile Carnegie Mellon, Miami și Baruch din America, precum și de la Exeter, Lancaster, Goldsmith’s, Londra, în Marea Britanie