De ce au devenit economiștii chinezi pesimiști?

Există un paradox mai valoros decât statisticile (de o fiabilitate îndoielnică) pentru înțelegerea stării economiei chineze: un economist autoritar al unui regim simte nevoia să scrie o declarație publică amplă, atacând ipotezele pesimiste care circulă printre propriii colegi, scrie presa italiană.

Dacă pesimismul ar fi un fenomen marginal, nu ar merita atâta atenție din partea omului care ocupă cea mai prestigioasă catedră din sistemul academic al Republicii Populare. Faptul că îl abordează, și cu o asemenea bogăție de detalii, dezvăluie multe despre anxietățile liderilor și preocupările lui Xi Jinping însuși.

Economistul în cauză este Justin Yifu Lin, născut în 1952, acum decan al Institutului Noii Economii Structurale și al Institutului pentru Cooperare Sud-Sud, ambele de la Universitatea din Peking, după ce a ocupat ani de zile funcția de economist-șef al Băncii Mondiale. El este figura care întruchipează cel mai bine gândirea economică oficială chineză.

Doctrina sa despre „noile economii structurale” susține că statul trebuie să orienteze politica industrială în funcție de avantajul comparativ al țării, pe măsură ce acesta se schimbă în timp: forță de muncă ieftină în etapele inițiale de dezvoltare, capital investit în tehnologie și capital uman mai avansat în etapele ulterioare. Această teorie elegantă i-a adus o vizibilitate enormă și un rol de purtător de cuvânt al încrederii în creșterea economiei Chinei, fiind adesea citat de mass-media de stat ca o voce credibilă în sprijinul guvernului.

Sinologul James Farquharson, editor al buletinului informativ Sinification, prezintă textul lui Lin cititorilor occidentali. Farquharson subliniază, de asemenea, o eroare fundamentală a teoriei sale: aceasta ignoră faptul că politica industrială favorizează anumiți actori economici în detrimentul altora. Lin ascunde rolul activ și distorsionator al statului, prezentându-l ca o adaptare „naturală” la condițiile pieței.

Însă, contribuția lui Lin este interesantă, deoarece aprofundează ipotezele pe care încearcă să le infirme – semn că aceste ipoteze nu sunt marginale în dezbaterea chineză, ci mai degrabă răspândite în rândul economiștilor țării, chiar și a celor ortodocși și a celor ascultați de regim. Lin identifică trei narațiuni pesimiste dominante în prezent în Republica Populară și le abordează una câte una.

Prima este cea a dominației sectorului de stat asupra inițiativei private: ideea, cu alte cuvinte, că în ultimii ani a avut loc un transfer de bogăție, deviind resursele de la gospodării în beneficiul industriei de stat. Lin replică faptul că încetinirea creșterii economice a Chinei se datorează șocurilor externe și slăbiciunii creșterii și comerțului global după criza financiară din 2008 – nu alegerilor de politică internă.

Acesta este șocul extern, susține el, care a împins Beijingul către investiții la scară largă în infrastructură conduse de stat după 2008, o investiție despre care susține că au beneficiat și companiile private, generând cerere și locuri de muncă de-a lungul întregului lanț valoric. Ca dovadă că sectorul privat nu a fost zdrobit, Lin citează performanțele excelente ale companiilor private chineze în domeniul vehiculelor electrice, fotovoltaicelor și bateriilor cu litiu.

A doua narațiune pesimistă se referă la îmbătrânirea demografică. Lin contracarează cu un argument clasic, dar eficient: creșterea economică depinde nu doar de dimensiunea forței de muncă, ci și de calitatea acesteia; aceasta poate continua să crească prin creșterea nivelului de educație, compensând declinul populației active.

A treia narațiune pe care Lin o contestă se referă la riscul ca China să fie lovită de „sindromul japonez”, referindu-se la lunga stagnare a orașului Tokyo după spargerea bulei imobiliare din anii 1990. Astăzi, acest precedent este aplicat de mulți observatori cazului chinez. Lin neagă că această paradigmă se aplică Chinei: în opinia sa, stagnarea Japoniei a fost cauzată în principal de abandonarea de către Tokyo a unei politici industriale active, care a limitat oportunitățile de investiții – nu a fost cauzată de povara datoriei private. Aplicat Chinei, argumentul „recesiunii determinate de buget” se concentrează pe povara datoriei, care este extrem de mare în China dacă o adunăm pe cea a guvernului central, a guvernelor provinciale și a corporațiilor.

Potrivit lui Lin, depozitele familiilor chineze demonstrează că economiile sunt abundente. Prin urmare, slăbiciunea extremă a consumului nu provine dintr-o lipsă de putere de cumpărare, ci din așteptări slabe. Și aici Lin închide cercul. Una dintre principalele cauze ale acestor așteptări slabe, susține el, este tocmai influența exercitată asupra opiniei publice de narațiunile pesimiste pe care atât de mulți economiști – colegii săi – continuă să le răspândească. Pe scurt, pesimismul este fabricat artificial.

Rețeta lui Lin pentru ieșirea din impasul actual este în concordanță cu abordarea sa teoretică, care este în întregime centrată pe politica industrială. Pentru el, Republica Populară trebuie să continue să combine avantajele de a fi un „întârziat” în sectoarele tradiționale – cele în care industria locală imită modele deja dovedite în alte părți – cu avantajele de a fi un pionier în anumite sectoare emergente, unde poate concura în condiții egale sau poate conduce inovația globală.

Lin identifică răspândirea opiniilor pesimiste în rândul celor mai influenți economiști ca un fel de „dezavantaj structural” pentru China. Aceasta este o recunoaștere a cât de mult climatul psihologic – așteptările, încrederea, narațiunea publică pe care economia o creează despre sine – îngrijorează conducerea comunistă. Într-un sistem care a făcut din planificarea și controlul discursului public un instrument de guvernare, pesimismul răspândit este un indiciu al unei crize de încredere chineze percepute, în cei care contează, ca o problemă serioasă.

Cât de solide sunt replicile lui Lin pe acest subiect? Nu greșește când respinge îmbătrânirea demografică ca pe o problemă falsă, cu condiția ca scenariul său virtuos să se adeverească: acela că îmbunătățirea calității capitalului uman compensează declinul forței de muncă. În acest sens, China urmează din nou modelul Japoniei: în loc să urmeze tendința occidentală de apocalipsă demografică, se concentrează pe inteligența artificială și robotică pentru „a însoți” tranziția către longevitate.

Cu toate acestea, interpretarea sa a stagnării Japoniei ca o consecință a abandonării politicii industriale, mai degrabă decât a supraîndatorării private, este neconvingătoare. Discursul său rămâne o mărturie valoroasă: nu atât pentru ceea ce demonstrează despre sănătatea economiei chineze, cât pentru că dezvăluie, fără să știe, starea de spirit a celor care o observă din interior. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)