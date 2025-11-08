De ce cei mai bogați milionari din America nu se consideră „bogați”

Aproape două treimi (64%) dintre milionarii americani nu se consideră „bogați”, potrivit unui nou raport al firmei de asigurări Northwestern Mutual. Procentul milionarilor care evită termenul este ușor mai mic decât anul trecut – prima dată când firma a pus această întrebare – când 68% dintre milionari au spus același lucru.

„Un milion de dolari este, fără îndoială, o sumă substanțială, dar banii singuri nu creează în mod inerent încredere financiară”, spune Douglas Benson Jr., fondatorul Benson Wealth Management, citat de revista Money.

De obicei, atunci când calculează averea netă, oamenii iau în considerare banii din conturile de pensie și proprietățile. Conform acestei definiții, aproximativ 24 de milioane de americani sunt milionari.

Un indicator separat al averii realizat de Capgemini arată că aproximativ 7,9 milioane de americani dețin active investibile în valoare de cel puțin 1 milion de dolari, ceea ce face ca doar 3% dintre adulții americani să îndeplinească această definiție.

Milionarii incluși în studiul realizat de Northwestern oferă o imagine a celor mai bogați oameni din țară, care nu numai că au o avere netă de 1 milion de dolari, dar au și cel puțin 1 milion de dolari disponibili în conturile lor financiare.

De ce nu se simt cei mai bogați din America „bogați”?

Money a întrebat planificatori financiari certificați, sau CFP-uri, care consiliază persoanele cu avere netă mare, dacă această tendință este valabilă și pentru clienții lor – și de ce ar putea simți acest lucru.

Eric Roberge, fondatorul firmei de administrare a averilor Beyond Your Hammock din Boston , spune că unul dintre clienții săi, care deține active investibile de peste 3 milioane de dolari, l-a întrebat recent: „De ce ne simțim atât de săraci?”

Potrivit lui Benson, a cărui firmă cu sediul în Iowa este afiliată cu Northwestern Mutual, există mai mulți factori sociali și economici care intră în joc și care îi împiedică pe milionari să se simtă bogați, în ciuda faptului că dețin mai multe active decât aproximativ 97% dintre adulții americani.

Din punct de vedere economic, recentele episoade de inflație au erodat puterea de cumpărare a unui milion de dolari. Iar în anumite zone ale țării cu costuri de trai disproporționat de mari, un milion de dolari „s-ar putea să nu ofere confortul financiar așteptat”, spune Benson.

Chiar și în New Mexico, „această tendință e absolut reală”, spune Nathan Sebesta, proprietarul Access Wealth Strategies .

Pentru mulți dintre clienții săi cu avere netă mare, factorii sociali sunt mai importanți, deoarece aceștia se compară adesea cu alte persoane care sunt multimilionari sau chiar miliardari.

„Bogăția a devenit o țintă mobilă”, spune el.

Roberge explică faptul că oamenii au adesea nevoie să aibă mai mult decât oamenii din jurul lor pentru a „se simți bogați”. Dar spune că, pe măsură ce oamenii acumulează sume uriașe de avere, oamenii din jurul lor tind să se schimbe: prieteni diferiți pentru că copiii tăi sunt acum la o școală privată, vecini diferiți pentru că locuiești într-un cartier exclusivist și colegi diferiți pentru că ai obținut un rol executiv la o companie importantă.

„Acum [ești] înconjurat de oameni care au chiar mai mult decât tine — chiar dacă și tu ești înstărit”, spune el. „Este un ciclu fără sfârșit, iar oamenii care nu recunosc acest efect se vor simți mereu lăsați în urmă.”