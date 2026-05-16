De ce crede un politolog că Nicușor Dan „va genera această criză de multe ori” și „a luat o opțiune destul de pro-PSD”

Stelian Tănase, politolog și scriitor, a declarat sâmbătă că, în opinia lui, Nicușor Dan este „un președinte foarte slab” din cauză că „nu are un partid care să îi susțină inițiativele”.

Pentru că nu are un partid în spate, Nicușor Dan „nu are instrumente prin care să își realizeze politica”, a declarat Stelian Tănase, sâmbătă, la B1 TV, care crede că actualul președinte are, în aceste condiții, o problemă în „a-și consolida o anumită autoritate” și „va genera această criză de multe ori”.

„Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face să nu se descurce (…). El a intrat în campanie cu o poziție anti-sistem, nu pe baza unui partid din cadrul sistemului de partide, dar acum această mișcare, care atunci s-a dovedit câștigătoare, își arată limitele. El nu are nicio forță în Parlament, nu are un partid care să îi susțină inițiativele. Din cauza asta, este un președinte slab, foarte slab. Nu are instrumente prin care să își realizeze politica”, a afirmat politologul.

Comentând „gesturile publice pe care le-a făcut” Nicușor Dan și atitudinea echidistantă pe care a abordat-o în criza politică de la București, Stelian Tănase a spus că președintele „a luat o opțiune destul de pro-PSD”.

„Pentru că a considerat, bănuiesc, că e partidul cel mai mare, ca reprezentare în Parlament, și se poate sprijini pe el. Asta, repet, în lipsa propriei sale forțe politice”, a adăugat el.

„Ar fi trebuit să se apropie de PNL”

Stelian Tănase consideră că Nicușor Dan „ar fi trebuit fie să se apropie de PNL, care îi reflecta mai bine ideile sale și zona din care venea, a societății civile”.

„Sau se putea apropia de fostul lui partid, condus acum de Dominic Fritz (…), dar să nu uităm că acest partid, pe care el l-a înființat, l-a dat afară. Pentru că e un om dificil, se vede acum în declarații, destul de greu să lucrezi cu el, că mereu spune altceva”, a continuat politologul.

El crede că, în aceste condiții, Nicușor Dan „are o carență esențială” în activitatea prezidențială, „că nu are propria sa forță politică, prin intermediul căreia să lucreze mai ales în Parlament, și are o dificultate de a se face și ascultat”.

„El are niște probleme de a-și consolida o anumită autoritate și mai ales de a avea un instrument cu care să se ajute în Parlament – și nu îl are, și nu îl va avea. Cât e această legislatură, situația rămâne ca acum. El va genera această criză de multe ori”, a mai declarat Stelian Tănase.

Președintele Nicușor Dan a convocat la începutul săptămânii viitoare consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern. Discuțiile vor începe cu PSD, de la ora 9. Astăzi, șeful statului a precizat că nu va face luni sau marți un anunț despre viitorul candidat la funcția de prim-ministru.