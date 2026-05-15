LIVE VIDEO Nicușor Dan spune care va fi „întrebarea fundamentală” pentru liderii politici la consultările pentru noul guvern / Ce răspunde întrebat despre o renominalizare a lui Bolojan

Președintele Nicușor Dan, prezent la expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA, urmează să facă declarații presei, cu câteva zile înainte de primele consultări oficiale cu partidele parlamentare.

Președintele Nicușor Dan va susține declaratii de presă la finalul vizitei la BSDA 2026, pe care HotNews le va transmite livetext:

Toată lumea investește în echipament și România trebuie să investească. Este un domeniu despre care o să vorbim și în viitor.

O să avem discuții luni, conform Constituției. O să mai avem probabil marți sau miercuri din parlament cu ceilalți care nu au partid. Suntem în proces. Primul lucru pe care o să îl întreb: care este majoritatea. Fie că vorbim despre un guvern tehnocrat sau nu. De acolo o să începem discuția. Despre sprijinul României pentru Israel și exporturile militare: România face foarte mult pe zona umanitară. Când ai un contract în desfășurare, ai o obligație bilaterală.

Despre scandalul în care este implicată vicepremierul Oana Gheorghiu: Întrebat dacă trebuie să își dea demisia, Nicușor Dan a spus că nu „poate face încadrări juridice". Trebuie să ne uităm la marea corupția și bani pierduți din marea evaziune. Despre nominalizarea unui premier și renominalizarea lui Ilie Bolojan: Nu o să dau un răspuns particular, ci unul general. Nu vreau să numesc un guvern care să nu repare criza. Trebuie să vedem care este majoritatea parlamentară care susține viitoru guvern. Și răspunsul este unul destul de greu.

Cum apreciază șanșele ca programul SAFE să se finalizeze până pe 31 mai: Există un backup în Parlament, există un plan B.

Opt grupuri parlamentare vor merge luni la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, pentru formarea unui nou guvern după căderea Cabinetului Bolojan, demis de Parlament prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Primul invitat este Partidul Social Democrat (PSD), de la ora 9.00. Consultările se vor desfășura până după-amiază și se vor încheia cu reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Astfel, consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS); Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Nicușor Dan: Criza politică se va rezolva „destul de repede”

Președintele Nicușor Dan a reiterat marți că actuala criză politică de la București „se va rezolva într-o direcție prooccidentală” și a exclus posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, invocând dificultățile constituționale ale unui astfel de scenariu.

Întrebat dacă există riscul ca România să ajungă la alegeri anticipate în contextul blocajului politic, șeful statului a spus că nu vede această variantă ca fiind una realistă. El a subliniat că nu vede niciun risc ca România să se îndepărteze de direcția prooccidentală.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă la Palatul Cotroceni cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, înaintea Summitului București 9.