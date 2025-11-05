De ce e foarte mică sigla PSD pe panourile electorale ale lui Daniel Băluță. Explicația propusă: „1% politică”

Materiale de precampanie ale candidatului PSD pentru postul de primar al Capitalei, Daniel Băluță, vizibile în București, pe 1 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Cosmin Enache

Daniel Băluţă, prim-vicepreședintele PSD și candidatul formațiunii la funcția de primar general al Capitalei, a încercat să explice, miercuri seară, de ce dimensiunea siglei partidului pe panourile sale electorale este foarte mică.

„Veţi vedea de data asta, şi am această convingere, că acest oraş a avut un eşec lamentabil în general, alegând politicieni. Cred că e cazul să alegem oameni care se pricep. E adevărat, sunt şi politician. Nouăzeci şi la sută am această componentă tehnică, pentru că pentru a face lucruri avem nevoie de ştiinţă de carte, avem nevoie de tehnică, avem nevoie să învăţăm în permanenţă lucruri noi, şi diferenţa, dacă vreţi, unu la sută, este aceea de politician”, a afirmat edilul Sectorului 4, într-o emisiune la România Tv.

„De ce spun lucrul acesta? Pentru că de fiecare dată ai nevoie şi de alte instituţii ale statului în ceea ce faci. Inclusiv, dacă vă uitaţi cu atenţie la modul în care se prezintă panourile electorale, ele reflectă exact această compoziţie”, a continuat Băluță, citat de News.ro.

În momentul în care i s-a amintit că este prim-vicepreşedintele PSD, Băluţă a replicat: „Da, şi sunt mândru de lucrul acesta, dar la aceste alegeri nu votăm parlamentari, la aceste alegeri votăm oameni, este vorba de a alege oameni, ca atare am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică”.

Ironie din partea lui Drulă

Faptul că sigla PSD este una de dimensiuni foarte mici a fost remarcat de contracandidaţii lui Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei, care l-au ironizat pe acest subiect.

„Cred că avem şi noi câteva afişaje publicitare, dar domnul Băluţă e campion”, a afirmat marți seară candidatul USR pentru funcţia de primar general al Bucureștiului, Cătălin Drulă, despre contracandidatul propus de PSD în alegerile parțiale pentru Capitală.

„Reţelele din spatele dumnealui se pare că au resurse, înţeleg că a fost întrebat astăzi despre bugetul de campanie şi, recunosc, e un politician abil, a dat 70 de răspunsuri, dar nu unul real. Se vede că sunt mulţi bani în spate, acolo, dar ce nu e mult pe panoul dumnealui, dacă căutaţi, trebuie chiar o lupă, sau mai nou este chiar un sport, a făcut mai multă lume cu zoom-ul de la telefon, este să căutaţi sigla PSD. Ea există, dar e ca într-un joc din acela, trebuie găsită cu atenţie”, a spus Cătălin Drulă, la Euronews România.

Drulă a punctat marți că Daniel Băluţă este „PSD-ist sadea”, fiind preşedinte al PSD Bucureşti, iar „tipul de administraţie pe care l-a făcut la Sectorul 4 este unul PSD-ist”.

Cu puțin timp înaintea declarațiilor de la Euronews România, Drulă a publicat un mesaj pe pagina lui de Facebook în care a scris că „m-am împiedicat de un panou al lui Daniel Băluță care bloca trotuarul. Vreau să facem împreună un exercițiu: căutați sigla PSD. Și scrieți în comentarii unde o identificați”.

„Eu zic că nu poate să-și ascundă acum și trecutul, așa cum face cu sigla. Așa că hai să amintim cine e domnul Băluță, așa cum a documentat pe larg presa”, a adăugat candidatul USR.

Tot marți seară, Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților, a susținut că Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, „pleacă cu prima şansă” în cursa pentru câștigarea Primăriei București.

Iar apoi Grindeanu a continuat cu un atac direct la adresa lui Drulă, tocmai pe tema „siglei” PSD.

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Ştii că n-ai nimic ce să arăţi, pentru că n-ai nimic ce să arăţi, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluţă a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 şi în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot Bucureşti”, a adăugat președintele interimar al PSD.