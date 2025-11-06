De ce e periculos ca adolescenții și copiii să petreacă timp pe Discord, un spațiu aparent inofensiv

Discord este o platformă online pe care copiii și adolescenții o folosesc pentru a vorbi cu diverse persoane, cunoscute sau nu, în timp ce joacă împreună diverse jocuri sau își împărtășesc pasiuni și interese comune. Funcționează diferit față de rețelele sociale clasice – Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat sau BeReal. Pe acestea, nu poți trimite sau primi mesaje dacă nu ai aceste aplicații instalate și cont. Discord, însă, nu are nevoie de aplicație instalată, nici de un profil public, iar majoritatea jocătorilor sunt anonimi. Un copil poate intra acolo doar accesând un link primit de la un prieten, dintr-un joc video sau de pe YouTube. În câteva secunde, poate fi deja într-un grup de conversație cu zeci de persoane necunoscute. Experții în siguranță online consideră Discord una dintre cele mai greu de monitorizat platforme digitale. Pare o aplicație de jocuri, dar în realitate e un sistem de camere de discuții, fără garduri și fără paznici.

Discord este o platformă de comunicare prin text, voce și video, lansată în 2015 pentru comunitățile de jucători online. Astăzi, platforma a depășit 200 de milioane de utilizatori activi lunar, conform unui raport din 2024 publicat de Skillademia, iar o mare parte dintre utilizatori sunt preadolescenți și adolescenți.

Așa arată pictograma aplicației Discord. Însă, și fără ca aplicația să fie instalată,

copiii pot ajunge în camerele de discuții (chatroom-uri) din Discord. FOTO: Shutterstock

Discord nu se aseamănă cu Instagram sau TikTok. Nu are profiluri publice, urmăritori, „like”-uri sau algoritmi care să împingă conținutul. Este mai degrabă un sistem de camere de discuții, numite servere, create în jurul unor teme: jocuri, filme, hobby-uri, fandomuri (adică grupuri de fani care discută despre aceeași pasiune, cum ar fi un serial, un actor sau o trupă) sau comunități de învățare. Unele servere sunt private, accesibile doar pe bază de invitație, iar altele sunt publice, unde oricine poate intra de pe un link.

