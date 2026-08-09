De ce eclipsa de soare de săptămâna viitoare este un semn rău pentru criza energetică

Eclipsa solară de miercuri va reduce producția de energie solară, în timp ce consumul poate crește pentru că vorbim de o eclipsă care va acoperi aproape în integritate soarele în statele vestice ale Europei, relatează Financial Times, citat de news.ro.

Eclipsa din 12 august va fi totală, ascunzând complet soarele, în nordul Spaniei şi în nord-estul Portugaliei. În mare parte din Regatul Unit, Franţa şi nordul Italiei, gradul de acoperire va depăşi 90%.

Eclipsa solară de miercuri va agrava şi mai mult situaţia în energie, avertizează operatorii reţelelor electrice.

Producţia de energie solară din Spania este estimată să scadă cu maximum 5 GW, potrivit operatorului de reţea al ţării, Red Eléctrica, adică echivalentul a 13% din cererea maximă pentru o miercuri obişnuită din luna august.

RTE, operatorul francez al reţelei electrice, estimează că se vor pierde 9,7 gigawaţi de energie electrică în întreaga Europă între orele locale 19:30 şi 21:30, momentul de maxim al eclipsei.

Grupul-umbrelă Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport (ENTSO-E) a convocat experţi naţionali pentru a evalua pregătirile pentru eclipsă şi impactul acesteia asupra sistemului energetic, potrivit Comisiei Europene.

ENTSO-E a declarat vineri că se aşteaptă la o scădere a producţiei de energie electrică de 9,7 gigawaţi în întreaga Europă între orele 19:15 şi 21:30, ora locală, momentul de maxim al eclipsei, estimare care corespunde cu estimările anterioare ale operatorului francez de reţea RTE.

Operatorii de reţea sunt pregătiţi să asigure echilibrul sistemului prin utilizarea altor surse de energie.

În Marea Britanie, care face schimb de energie electrică cu Europa continentală, operatorul sistemului electric se aşteaptă la o reducere de aproximativ 700 de megawaţi a producţiei solare, dar a sugerat că efectul ar putea ajunge la 1,3 GW, pe baza modelării istorice.

„Efectele au o amploare geografică considerabilă”, a declarat un reprezentant al operatorului naţional de reţea din Marea Britanie în cadrul unui forum al industriei. „Între orele 18:00 şi 20:00, ora locală, 95% din soare va fi acoperit de Lună”, a explicat el.