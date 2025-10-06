De ce încearcă atât de mult Putin să descurajeze SUA să trimită Tomahawk Ucrainei. Aproape 2.000 de ținte din Rusia ar deveni vulnerabile, mai ales două majore – HARTĂ

Vladimir Putin continuă să încerce să descurajeze Statele Unite să trimită rachete Tomahawk Ucrainei, legând îmbunătățirea relațiilor bilaterale dintre SUA și Rusia de concesii din partea americanilor în ceea ce privește conflictul din Ucraina, scrie think-tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Putin a susținut, într-un interviu publicat duminică, că furnizarea de rachete Tomahawk de către SUA ar „duce la distrugerea” „tendinței pozitive emergente” în relațiile dintre SUA și Rusia – legând astfel perspectiva îmbunătățirii relațiilor dintre SUA și Rusia de limitarea sprijinului acordat de SUA Ucrainei.

Putin continuă să fluture perspectiva unor stimulente care nu au legătură cu războiul din Ucraina pentru a obține concesii din partea Statelor Unite cu privire la războiul din Ucraina, notează ISW.

La fel ca atunci când s-a discutat trimiterea de F-16 sau ATACMS

Potrivit sursei citate, Putin a încercat să faciliteze apropierea dintre SUA și Rusia, inclusiv prin presiuni asupra administrației Trump pentru a se angaja în negocieri privind controlul armamentului, pentru a se asigura că Rusia va primi ce dorește în privința Ucrainei.

Putin a folosit diverse manevre retorice pentru a încerca să descurajeze administrația Trump să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk.

El a avertizat în mod amenințător Statele Unite să nu vândă rachete Tomahawk Ucrainei joia trecută, susținând că personalul militar american ar trebui să participe direct la atacurile ucrainene cu rachete Tomahawk, potrivit ISW.

De asemenea, a susținut că astfel de atacuri ar marca o „nouă etapă de escaladare”, dar nu ar schimba situația de pe câmpul de luptă.

Putin a prezentat argumente similare atunci când Statele Unite au luat în considerare trimiterea de rachete ATACMS, avioane F-16 și tancuri Abrams în Ucraina. Liderul de la Kremlin pare că încearcă diferite abordări – de la amenințarea cu înrăutățirea relațiilor bilaterale până la minimizarea utilității rachetelor – pentru a influența procesul decizional al SUA.

Fabrica de drone Yelabuga și Baza Engels-2, două ținte majore

Kremlinul încearcă să împiedice Statele Unite să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, pentru a păstra zona de siguranță de care se bucură Rusia departe de front.

Forțele ucrainene sunt capabile să efectueze atacuri cu drone de lungă distanță împotriva unei părți semnificative din spatele frontului rus, dar încărcătura acestor drone este limitată și nu este adecvată pentru distrugerea obiectivelor specializate, subliniază think-tank-ul american.

Capacitatea Ucrainei de a lansa atacuri cu rachete adânc în teritoriul rusesc, cu sarcini utile mai mari, i-ar permite Ucrainei să deterioreze semnificativ – dacă nu chiar să distrugă – active militare cheie din Rusia, cum ar fi fabrica de drone Shahed din Yelabuga, Republica Tatarstan, sau baza aeriană Engels-2 din regiunea Saratov, de unde Rusia lansează bombardiere strategice care trag rachete de croazieră lansate din aer asupra Ucrainei.

Rusia a reușit să-și mărească semnificativ producția de drone Shahed prin extinderea fabricii din Yelabuga, ceea ce îi permite să lanseze atacuri cu drone de rază lungă din ce în ce mai mari și mai frecvente împotriva Ucrainei.

Pachetele de atac nocturn ale Rusiei din septembrie 2025 au inclus în medie 187 de drone cu rază lungă de acțiune (multe dintre ele fiind drone de tip Shahed) pe noapte, în timp ce pachetele de atacuri similare din ianuarie 2025 au inclus în medie doar 83 de drone, de exemplu.

Rusia a început să lanseze mai frecvent atacuri nocturne care includeau peste 500 de drone în septembrie 2025.

Aproape 2.000 de ținte militare în raza rachetelor Tomahawk

ISW estimează că există cel puțin 1.945 de obiective militare rusești în raza de acțiune a variantei Tomahawk de 2.500 de kilometri și cel puțin 1.655 în raza de acțiune a variantei de 1.600 de kilometri.

Ucraina poate probabil să degradeze în mod semnificativ performanța Rusiei pe câmpul de luptă din prima linie, vizând o serie de zone de sprijin de ariergardă care susțin și sprijină operațiunile Rusiei din prima linie.

Institutul amintește și că, potrivit ultimelor informații, Ucraina ar fi lansat producția în serie a noii sale rachete de croazieră FP-5 Flamingo, produsă intern, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri și o ogivă de 1.150 de kilograme, dar sistemul rămâne neprobat, iar Ucraina va avea nevoie de timp pentru a crește producția.

ISW a realizat și o hartă cu țintele rusești care sunt acum în raza rachetelor ATACMS primite de Ucraina și ce alte ținte ar putea ataca ucrainenii dacă vor primi rachete Tomahawk cu raza de 1.600 km sau 2.500 km.

Este vorba de obiective militare precum baze permanente, comandamente de unitate, depozite, arsenale, depozite de carburanți, instalații radio, centre de comandă, instalații antiaeriene, baze aeriene, unități de reparații, fabrici de armament, terenuri de antrenament.