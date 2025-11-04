De ce își pierd majoritatea familiilor bogate banii? Generația care are cheia succesului

„Prima generație creează bogăție, a doua se bucură de ea, iar a treia o distruge”, spune o veche maximă în afaceri. Însă, potrivit lui James E. Hughes Jr., un pionier al administrării averii care a petrecut mai mult de cinci decenii în cadrul celor mai bogate familii din lume, acest lucru nu se datorează investițiilor proaste.

Adevăratul motiv pentru care familiile pierd bani este planificarea deficitară, spune Hughes, potrivit Business Insider. El a învățat de la multe familii bogate că secretul averii lor nu se află în fișiere Excel sau în paradisuri fiscale.

Familiile care se concentrează exclusiv pe bani ajung să-i piardă, spune expertul. Și îi pierd nu pentru că fac investiții proaste, ci pentru că neglijează alte forme de bogăție, care îi motivează pe oameni și îi mențin conectați.

După cum a spus Hughes într-un blog al JP Morgan, averea unei familii este determinată de cinci tipuri de active, care trebuie amplificate dacă o familie dorește să își păstreze averea pentru generațiile viitoare.

„Motivul pentru care există o familie este pentru a îmbunătăți viața membrilor săi. Când fiecare membru prosperă, întregul sistem funcționează”, explică el.

Cele cinci capitaluri

Capitalul moștenit este scopul comun care unește o familie de-a lungul timpului, motivul pentru care familia trebuie să continue să existe și să-și ducă numele și averea mai departe.

Capitalul social reflectă capacitatea unei familii de a lua decizii împreună și de a gestiona conflictele.

Capitalul intelectual este ceea ce o familie învață și transmite generațiilor următoare: cunoștințele, tradițiile și abilitățile care se transmit din generație în generație.

Capitalul uman constă în dezvoltarea și bunăstarea fiecărui membru al familiei.

Capitalul financiar nu ar trebui niciodată să fie dominant, spune Hughes: rolul său este doar de a „sprijini și dezvolta celelalte patru capitaluri”.

„Dezvoltarea primelor patru capitaluri este cea care îți determină destinul”, adaugă el. „Familiile care își pun capitalul financiar în slujba dezvoltării acestor patru capitaluri de calitate devin familii unite.”

A doua generație deține „cheia”

Potrivit lui Hughes, majoritatea averilor sunt distruse deoarece a doua generație nu reușește să redefinească ceea ce a început prima.

„Prima generație creează bogăția, iar a doua generație creează moștenirea”, spune expertul. „Marea întrebare pentru ei este: pot crea o familie care să ducă mai departe visul?”

Potrivit lui Hughes, multe familii moderne subestimează importanța bătrânilor: cei care păstrează cultura, care spun povești și care mediază conflictele.

„Din păcate, în timpurile moderne, am pierdut legătura cu rolul bătrânilor și cât de esențiali sunt aceștia pentru o comunitate prosperă”, spune el.

Când bătrânii cultivă relațiile și consolidează valorile familiale, ei creează, potrivit lui Hughes, „lipiciul invizibil” care menține generațiile viitoare conectate.

După ce a lucrat ca și consilier al marilor dinastii financiare timp de peste o jumătate de secol, Hughes a ajuns la concluzia că curajul – nu cunoașterea – este cea mai rară formă de capital familial.

„O familie are nevoie de curaj pentru a se imagina cu adevărat peste 100 sau 150 de ani”, explică el.

Această viziune, spune el, este ceea ce îi diferențiază pe cei care pur și simplu construiesc averi de cei care construiesc moșteniri.