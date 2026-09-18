De ce l-a salvat Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu. Cine are acum cheia – „Maturul din cameră”

Redusă la esența sa puternică, politică, dar și egolatră, criza din acest an e una între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. De aproape un an, de la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde interesele președintelui și cele ale PNL au intrat în conflict, se desfășoară o amplă confruntare între Cotroceni și Palatul Victoria. Se luptă Dan-de-dreapta și Bolojan-de-dreapta. Iar arbitrul e tot cineva de dreapta. Ce mi-au spus oamenii din gruparea lui politică.

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Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu sunt pe masa pe lui Nicușor Dan de aproape patru luni de zile ca variantă de premier. Interesant e de ce a ales președintele atât de târziu prima variantă, deși are destule informații și publice și din intestinele politicii că liberalul nu are majoritate parlamentară.

Ce a vrut Dan pentru România și pentru el

Obiectivele lui Nicușor Dan au fost cât se poate de clare. Sunt de trecut pe tablă:

1. Îndepărtarea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului și a PNL.

2. Instalarea unui guvern pro-occidental.

3. Păstrarea „cordonului sanitar” care să mențină AUR în afara guvernării.

Cine îl poate ajuta

Singurul partid care îi poate conferi, astăzi, lui Nicușor Dan senzația că îi îndeplinește obiectivele este PSD. Sorin Grindeanu poate construi o majoritate în Parlament, Sorin Grindeanu îi poate asigura o bunăvoință mediatică la trusturile unde social-democrații au inundat cu bani în ultimii ani.

Plus, foarte important: Grindeanu poate bloca în Parlament, democratic, o eventuală suspendare a președintelui.

Dar și PSD are limitele sale. Nu are forța din 2016. Strategii de odinioară au îmbătrânit. Cam la toate partidele. Vorba Elenei Udrea, care într-o recentă izbucnire de superioritate binecunoscută: „Politicienilor de azi nu le-aș fi dat să-mi care nici geanta”.

Limitele PSD au generat sincope în planul președintelui. Nicușor Dan a supraevaluat forța aliaților săi social-democrați. Sigur că ei au fost în toamna lui 2024 cel mai votat partid din România, dar au trecut doi ani de atunci. Planul care părea perfect pe hârtie în primăvară a fost împăturit și ciufulit de vântul prăfos al începutului de toamnă.

Bolojan a primit cadou o oglindă

Ilie Bolojan a fost o stâncă dură pentru puțin experimentații Grindeanu și Dan. Cu puțin sub 15% în Parlament, Bolojan a reușit să coaguleze în jurul PNL pe cei de la USR și UDMR. Nu au venit pentru că-l iubesc pe Bolojan. Au venit pentru că popularitatea lui e indiscutabilă. Și, poate, pentru că și UDMR și USR împărtășesc ceva din cauza declarată: reforma statului și echilibrarea bugetului.

În aceste condiții, PSD a rămas pe câmpul de joc cu puține opțiuni de joc. Controlează grupările satelit din Parlament și poate coabita cu SOS-ul Dianei Șoșoacă. Dar a pierdut UDMR, un aliat tradițional.

Fără UDMR, luni de zile ca Nicușor Dan și Sorin Grindeanu n-au putut să construiască o majoritate pro-occidentală.

Prin desemnarea lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan pare că a înțeles că nu mai poate aștepta o minune prin inacțiune. Trebuia să facă o mișcare. Nominalizarea unui liberal nu este un favor făcut PNL. Dimpotrivă.

Dan I-a pus în față o oglindă lui Bolojan. Vrea să-i arate care este potențialul său politic. Sătul de blocajul în care a fost pus de președintele PNL, președintele României încearcă să spargă alianța din jurul liberalilor. Cine e vizat?

Vrea să desprindă UDMR

Ținta este UDMR. Deprinderea UDMR. Unii o consideră o mișcare genială, alții o caracterizează drept un plan bun, executat greoi. Sigur că există, ca întotdeauna într-o democrație, și ipoteza că e o idee proastă.

Dacă Siegfried Mureșan eșuează în tentativa sa de a primi votul de învestire, următoarea desemnare devine esențială. Mai mult, eșecul îl trimite pe Ilie Bolojan la locul său, în Opoziție și într-o confruntare directă cu aripa din PNL care îl contestă.

În acest scenariu, Nicușor Dan poate considera că și-a îndeplinit obiectivele. Cu multe sacrificii pentru țară, cu o criză profundă, cu un AUR în ascensiune, dar cu, toate acestea, poate bifa, după mult timp, un obiectiv îndeplinit.

Rolul lui Hunor

Kelemen Hunor, centru, în timpul consultărilor Președintelui cu partidele politice la Palatul Cotroceni, 17 septembrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Uniunea are 31 de voturi în Parlament. Voturi care pot învesti un guvern și care i-au lipsit lui Adrian Veștea sau Eugen Tomac.

Kelemen Hunor s-a poziționat în ultimele patru luni în rolul mediatorului. Și-a menținut cuvântul dat lui Ilie Bolojan. Dar nu și-a ostilizat relația cu președintele Dan, nici măcar pe cea cu PSD.

Hunor a lăsat punți de comunicare deschise, a încercat să joace rolul ”Maturului din cameră”, care caută soluții și elimină blocajele.

UDMR este cheia unei guvernări pro-occidentale. Liderii Uniunii au cerut garanții PSD că nu vor fi obligați să voteze un guvern care este susținut și de forțe extremiste. Sorin Grindeanu nu a putut oferi această garanție, dar lucrurile se pot schimba în perioada următoare.

De aceea nu există, în acest moment, o majoritate în Parlament.

„Au trecut patru luni și Siegfried Mureșan nu a avut nicio negociere pentru formarea unei majorități. Nu așa se face politică. Am fost alături de PNL, nu am trădat, dar nu putem aștepta la infinit. Țara are nevoie de un guvern”, este poziția mai multor lideri din UDMR cu care am discutat ca jurnalist în ultimele săptămâni.

Cum se poate traduce mesajul lor?

UDMR își duce până la capăt promisiunea făcută PNL pentru susținerea lui Siegfried Mureșan.

Dacă aceasta nu se concretizează, Uniunea este pregătită să poarte negocieri și cu PSD pentru formarea unei majorități în jurul unei noi nominalizări pe care o poate face Nicușor Dan.

Uniunea va fi atunci eliberată de promisiunea făcută lui Bolojan.

PSD l-a amenințat pe Dan cu AUR

Sorin Grindeanu a dărâmat guvernul Bolojan printr-o moțiune de cenzură alături de AUR, în mai 2026, dar nu a reușit să demonstreze că poate forma o majoritate în jurul său.

Președintele Nicușor Dan a fost informat că Sorin Grindeanu nu poate forma ajunge premier fără voturi de la SOS și AUR. Dar PSD a avut grijă să mai transmită ceva: suntem pregătiți pentru o guvernare cu AUR, care „nu este un partid extremist”.

Un mesaj al PSD, iritant pentru mintea președintelui și transmis la timp de social-democrați.

„Planul lui Neacșu”, cel care și-a asumat public prezentarea moțiunii de cenzură, a fost ca PSD să rupă „cordonul sanitar” și să colaboreze oficial cu AUR. Ideea a fost susținută de Mihai Tudose.

Ultimul mesager, chiar înainte consultărilor de la Cotroceni, a fost Dragoș Benea, un lider cu vechime și experiență în partid, apropiat de Claudiu Manda. Dacă nu merge cu „pro europenii”, facem cu AUR.

Dragoș Benea. Inquam Photos / Octav Ganea

E ca și cum Dan și-a potrivit mingea ca să tragă când fluieră „arbitrul UDMR”

Liderii PSD știau că nu au o majoritate dacă președintele Dan îl nominalizează pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Informația o deținea și Palatul Cotroceni.

Deși au existat multe presiuni, UDMR nu a cedat nici în fața lui Grindeanu, nici în fața lui Nicușor Dan.

În aceste condiții, președintele nu a dorit să riște, ci a făcut o mișcare care să pună în dificultate PNL, nu PSD.

„Indecisul Mureșan”, etichetă pe care indirect i-a pus-o chiar președintele Dan, este văzut drept o victimă sigură de strategii din Kiseleff.

„Știam de câteva zile că Nicușor Dan nu o să-l propună pe Grindeanu și o să vină cu un alt nume. Obiectivul este ca această propunere să pice. Abia la următoarea nominalizare lucrurile devin serioase și putem să vorbim de anticipate. Cine nu votează data viitoare, trebuie să se pregătească de anticipate. UDMR se va răzgândi, mulți se vor răzgândi, inclusiv din PNL”, au fost informațiile primite de la mai mulți lideri PSD în ultimele zile.

Care e interesul UDMR

După ce nu se strâng voturile pentru Mureșan, planul e ca UDMR „trebuie convins” că țara are nevoie de stabilitate și de un guvern votat de „forțele politice care nu vor să arunce România în criză”. De fapt, e și interesul UDMR. Uniunea nu are niciun interes să se ajungă la anticipate.



Calculul PSD a fost coordonat cu cel al președintelui Dan și poate asigura, în luna octombrie, un guvern stabil care să aprobe bugetul de stat, spun liderii PSD, în discuții confidențiale.

Problema lui Grindeanu este că este perceput drept un lider slab, inclusiv de posibilii parteneri, dar și de lideri din județ. Dar asta e altă discuție.

În primul său an de mandat în fruntea PSD, Grindeanu nu a reușit să demonstreze că este un lider cu viitor politic, nivelul său de încredere fiind unul relativ scăzut. De aceea, este posibil ca numele său să fie evitat și la următoarea nominalizare pentru Palatul Victoria, chiar dacă guvernul este construit în jurul PSD.

În România a crescut valul de nemulțumire

România se confruntă cu cea mai mare criză politică din ultimii 36 de ani. Poate urma o criză economică la fel de puternică.

După anularea alegerilor din 2024, decizie care nu a fost explicată la nivel oficial, iar președintele Dan amână inexplicabil acest moment, România a avut două guverne.

Primul a fost condus de câștigătorul alegerilor: PSD, prin Marcel Ciolacu.

Fostul lider PSD a abandonat după șase luni misiunea, mandatul său cu numărul doi fiind caracterizat printr-o lipsă totală de acțiune. A fost doar o etapă de tranziție pentru pregătirea alegerilor din mai 2025.

PSD a reușit în 18 luni să genereze două crize guvernamentale: în mai 2025, prin demisia lui Ciolacu, și în mai 2026, prin dărâmarea guvernului Bolojan. În ambele situații, partidul nu a fost capabil să impună rapid un nou guvern.

Practic, vreme de opt luni, dacă punem și perioada alegerilor prezidențiale, România a avut un guvern fără putere reală. Au fost trei luni între aprilie mai-iunie 2025 și cinci luni în 2026 între mai–octombrie.

Cea mai gravă consecință a crizelor politice este creșterea mișcărilor extremiste și a valului de ură. Lumea s-a săturat de Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu și de jocurile lor. Cetățeanul simte că este abandonat pentru ca unii nu se înțeleg pe ciolan.

Oamenii așteaptă soluții, nu merge să le spui zilnic că vin extremiștii la putere pentru a-i speria. Asta nu mai merge.

Fără o guvernare coerentă, cu rezultate, partidele care au stat la putere în ultimul deceniu vor simți pe propria piele votul din 2028. Și va fi responsabilitatea lor. Poate nu integrală, desigur. Dar ei au fost votați, deci delegați de oameni să conducă parcursul României. Sunt mari șanse să ne îndreptăm spre acest guvern construit în doi pași. O neputință a PNL, eliberarea UDMR de alianță și regruparea cu PSD.