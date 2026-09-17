De ce merg profesorii turci acasă la elevi și ce ar putea învăța România din acest model. „Nu e suficient să predai și să pleci, spunând că atât te plătește Guvernul”

Turcia a depășit România la ultima testare PISA, iar rezultatele vin după un progres fpcut în timp, prin mai multe schimbări în sistemul de educație. Surprinzător, efectele acestea nu vin dintr-o investiție financiară masivă, ci din felul în care sunt pregătiți profesorii, din modul în care sunt evaluați elevii și din urmărirea parcursului lor de la un an la altul. În același timp, școala s-a apropiat mai mult de familie, a implicat-o în educație și a făcut din relația dintre profesori și părinți o parte importantă a parcursului copilului.

În Turcia, un elev care adoarme la ore nu este privit automat ca „leneș”. Profesorul, consilierul școlar sau chiar directorul școlii merge acasă pentru a afla ce se întâmplă în familia lui. În cazuri în care e vorba de sărăcie, școala se mobilizează să ajute: nu printr-o strângere de fonduri, ci căutând un loc de muncă pentru părinte. Serkut Kızanlıklı, profesor de literatură, specialist în educație și trainer care vine de mai bine de 10 ani în România pentru a lucra cu profesori români, vorbește, în interviul acordat Totul Despre Mame, despre ce face școala turcă mai bine decât cea română, dar și invers. E relevant, spune el, ca cele două țări să se raporteze una la cealaltă, pentru că sunt țări asemănătoare, care pot prelua bune practici una de la cealaltă. „Dacă iei sistemul Estoniei și îl copiezi, nu va funcționa. Trebuie să ne uităm la țări similare”.

Punctajele Turciei la testele PISA au crescut în ultimii ani. Ce schimbări importante a făcut Ministerul Educației pentru a se întâmpla acest lucru?

Serkut Kızanlıklı: Ministerul Educației din Turcia urmărește mai multe direcții. Una dintre ele este educația elevilor din ciclul primar. Componenta academică rămâne importantă, dar, în paralel, a fost introdusă educația pentru valori: respect, colaborare și alte valori care, în trecut, erau transmise în principal în familie. Noua generație riscă uneori să piardă o parte dintre aceste valori, așa că ele sunt introduse și în activitățile școlare. Există săptămâni și activități speciale dedicate acestor teme, dar ele sunt integrate și în lecțiile obișnuite.

O altă schimbare importantă este relația dintre școală și familie. În trecut, părinții erau priviți într-o anumită măsură ca niște clienți ai școlii. În ultimii aproximativ zece ani, perspectiva s-a schimbat: familia nu mai este considerată un element exterior, ci o parte a mediului educațional. Comportamentele sociale ale copiilor s-au schimbat odată cu internetul și cu toate celelalte transformări ale societății. Există probleme precum consumul de droguri sau alte comportamente negative. Pentru a răspunde acestor probleme, școala trebuie să construiască o alianță cu familia și să îi implice pe părinți în educație.

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