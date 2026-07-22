De ce milioane de oameni comandă mâncare și haine online când știu că nu le vor primi niciodată?

Ai descărcat o nouă aplicație de livrare de mâncare, ai răsfoit diverse meniuri, ai selectat ce ți-ai dorit, ai finalizat comanda și i-ai urmărit progresul. Dar mâncarea nu ajunge niciodată. Și nici nu te aștepți să ajungă.

Poate părea absurd pentru majoritatea oamenilor, dar este o nouă tendință online care câștigă din ce în ce mai mulți adepți, scrie Naftemporiki. Există diverse astfel de aplicații virtuale de comandă de mâncare pe piață, iar un indiciu al popularității lor crescânde este faptul că una dintre ele, FoodNeverComes, a înregistrat peste un milion de astfel de comenzi.

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Dar de ce ar petrece cineva timp pe aplicații sau site-uri web care sunt concepute să nu ofere niciodată nimic? Răspunsul constă în principal în eliberarea de dopamină, substanța asociată cu sentimentul de recompensă. La prima vedere, pare o distracție inofensivă: utilizatorii „cumpără” alimente, haine sau alte produse fără costuri reale, deoarece majoritatea acestor aplicații sunt gratuite.

Totuși, chiar și atunci când o aplicație sau un site web nu te costă bani, există unele dezavantaje. Unul dintre ele este că alegerile tale pot fi folosite de agenții de publicitate pentru a-ți afișa reclame mai direcționate în viața reală.

Din Coreea de Sud către restul lumii

FoodNeverComes este un exemplu de aplicație și site web gratuit, susținut de reclame, care imită un serviciu de livrare de mâncare, dar există și alte aplicații similare.

Unul dintre ele este Dopamine Shop, un magazin online virtual gratuit unde utilizatorii pot răsfoi produse de la articole decorative în valoare de 1 dolar până la articole în valoare de 99 de milioane de dolari și le pot adăuga în coșul de cumpărături fără a plăti sau a primi nimic.

Există chiar și aplicații virtuale pentru fumat, precum No Smoke Zone sau Virtual Smok, care se descriu ca o simulare realistă a țigărilor, permițând utilizatorului să se bucure de vederea și senzația fumatului fără nicotină sau alte efecte nocive. Se adresează în principal celor care încearcă să renunțe la fumat, să reducă stresul sau pur și simplu să se distreze.

Aceste noi platforme sunt cunoscute sub numele de „aplicații-dopamină” sau „site-uri dopamină”. Deși ideea a provenit din Coreea de Sud, Dopamine Shop este deținut și dezvoltat de Fenwick Holdings LLC, o mică companie independentă din Statele Unite. Acest lucru arată că această nouă categorie de aplicații se răspândește la nivel internațional.

De ce provoacă plăcere?

Dopamina este un neurotransmițător și neuromodulator puternic care transportă semnale chimice în creier și îi afectează funcția. Joacă un rol important în motivație, ajutându-ne să ne atingem obiectivele și să învățăm ce acțiuni duc la rezultate pozitive.

Aceste aplicații activează trei etape de bază: anticipare („poate voi găsi ceva care să-mi placă”), alegere („Eu decid ce să aleg”) și confirmare („comanda mea este finalizată”).

Singurul lucru care lipsește dintr-o achiziție reală este primirea produsului. Chiar înainte de apariția acestor aplicații, mulți oameni au descoperit că se pot bucura de o senzație similară creând liste de dorințe sau completându-și coșul de cumpărături și apoi ștergându-l fără a finaliza achiziția.

O experiență similară este oferită prin crearea de panouri de inspirație pe Pinterest pentru casa visurilor tale sau prin planificarea unei călătorii ideale prin intermediul aplicațiilor de planificare a vacanțelor, fără a pleca în cele din urmă nicăieri.

Sondaje și reclame

Un studiu din 2014 realizat pe 409 de persoane care au jucat jocuri de simulare de cazinou gratuite fără a paria bani reali a arătat că, în decurs de șase luni, aproximativ 26% au trecut la jocurile de noroc online reale.

Un alt studiu din 2016, realizat pe 521 de utilizatori de jocuri similare, a constatat că 19% au început să joace jocuri de noroc pe bani reali datorită experienței. În mod similar, un studiu din 2018, realizat pe 1.178 de adolescenți germani cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani, a arătat că implicarea în simulări de jocuri de noroc a crescut probabilitatea ca aceștia să se îndrepte ulterior către jocurile de noroc reale.

Există o vorbă care spune că „nu există prânz gratuit”. Deși aceste aplicații și site-uri web sunt gratuite, alegerile tale virtuale sunt de o valoare semnificativă pentru agenții de publicitate. Majoritatea aplicațiilor gratuite sunt finanțate prin publicitate. Cele care utilizează servicii precum Google AdSense se bazează pe cookie-uri, fișiere mici care sunt stocate în browserul tău și înregistrează obiceiurile tale de navigare.

Acest lucru permite companiilor de publicitate, inclusiv Google, să utilizeze istoricul dvs. de navigare pentru a vă afișa reclame personalizate. De obicei, există o opțiune de a renunța la publicitatea personalizată, care este menționată în termenii și condițiile de utilizare.

Așadar, dacă „cumperi” o jachetă fictivă sau comanzi tacos mexicani virtuali, nu fi surprins dacă vei începe să vezi mai multe reclame pentru produsele reale puțin mai târziu.