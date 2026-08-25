De ce motorina continuă să coste peste 10 lei, deși acciza a fost redusă? / De unde importă România diesel în această perioadă

Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toate benzinăriile din România, la doar câteva zile după ce autoritățile au redus cu 20% acciza la acest carburant, începând cu 16 august. De ce a fost anulată atât de rapid la pompă ieftinirea generată de reducerea accizei?

Cât costă astăzi benzina și motorina

Marți, un litru de diesel costă 10,14 lei la Petrom, 10,19 lei la SOCAR, 10,20 lei la OMV, Rompetrol și MOL și 10,40 lei la Lukoil, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, analizate de HotNews.

Motorina premium, potrivită pentru mașinile de putere mare, costă peste 11 lei pe litru la unele stații: 10,59 lei la SOCAR, 10,91 lei la Petrom, 11,01 lei la MOL și OMV și 11,09 la Rompetrol.

Benzina standard este mai ieftină: 9,51 lei la Petrom, 9,54 lei pe litru la Rompetrol, MOL și OMV și 9,57 lei la Lukoil, pentru sortimentul clasic. Benzina premium costă 9,99 lei la Petrom, 10,04 lei la Rompetrol, 10,14 lei la MOL și OMV și 10,15 la Lukoil.

Ministerul Finanțelor a redus cu 20% acciza la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026. Imediat după aplicarea reducerii accizei, pe 16 august, prețurile au scăzut cu circa 68 de bani pe litru, motorina a coborât sub pragul de 10 lei în unele stații: în benzinăriile Petrom și SOCAR, prețul era de 9,99 lei/litru.

De ce s-a ajuns iar la peste 10 lei pe litru în mai puțin de zece zile?

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că explicația poate sta în:

Stocurile existente. Carburanții aflați deja în circuitul comercial pot proveni din loturi pentru care acciza a fost achitată la nivelul anterior. Transmiterea reducerii poate apărea gradual, pe măsură ce stocurile se înlocuiesc;

Cotațiile internaționale ale motorinei și petrolului au crescut;

Cotațiile Platts pentru motorină, după care sunt fundamentate prețurile de import pentru produsele petroliere și, în special, pentru motorină în România, au înregistrat creșteri constante și puternice. De altfel, pentru perioada analizată de Ministerul Finanțelor pentru a decide scăderea accizei, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 34,13%, iar prețul mediu la pompă a crescut cu 23,01%. De asemenea, există o competiție pentru motorină la nivel internațional.

„Cel mai important, ceea ce uită sau ignoră cu bună știință toți cei care atacă Guvernul pe acest subiect este faptul că astăzi ne aflăm în cel mai dificil context internațional, deosebit de dificil în ceea ce privește atât prețurile, cât și disponibilitatea motorinei. Din cauza prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu, dar și a atacurilor asupra infrastructurilor energetice în războiul ilegal al Rusei împotriva Ucrainei, există o creștere a cotațiilor internaționale, nu doar la petrolul brut, ci și la produsele finite”, a continuat Bușoi, pe pagina sa de Facebook.

În opinia sa, comparația cu luna aprilie trebuie să țină cont nu doar de evoluția cotației internaționale, ci și de deteriorarea semnificativă a disponibilității fizice a motorinei în regiune.

„Rusia nu doar că a restricționat exporturile de motorină și benzină, ci a ajuns să își acopere o parte din necesar prin importuri de produse petroliere din Turcia, India și Kazahstan. Practic, un furnizor tradițional important pentru piața regională a devenit, în anumite momente, cumpărător de produse finite, accentuând competiția pentru volumele disponibile”.

În același timp, situația logistică și de securitate s-a deteriorat considerabil față de luna aprilie. Atacurile asupra petrolierelor și traficului comercial din Marea Neagră și Marea Roșie, riscuri care nu aveau aceeași amploare în aprilie, au afectat disponibilitatea navelor, costurile de transport, asigurările și apetitul traderilor pentru anumite rute, mai spune el.

România importă motorină de la o rafinărie din Arabia Saudită

Bușoi a precizat că un element important pentru piața din România este situația rafinăriei Saudi Aramco de la Jizan, afectată de contextul atacurilor Houthi. Jizan a reprezentat în ultima perioadă una dintre sursele importante de motorină pentru zona Constanța, iar reducerea sau indisponibilitatea acestor volume a accentuat deficitul de marfă fizică din regiune.

România importă aproximativ jumătate din necesarul intern de motorină.

„Consecința se vede nu numai în Platts. Premiumurile efective de achiziție pentru marfa fizică au crescut cu peste 50 USD/tonă față de nivelurile din aprilie. Acest premium se adaugă cotației internaționale și reprezintă un cost real pentru importator. Astfel, între 21 aprilie și 21 august, CIF MED High a crescut de la 1.228,75 la 1.415,50 USD/tonă, adică cu 186,75 USD/tonă, iar peste această creștere se adaugă și majorarea cu peste 50 USD/tonă a premiumului de achiziție”, a mai spus oficialul ministerial.

Devalorizarea leului scumpește și mai mult carburanții

Prin urmare, costul efectiv al motorinei fizice aduse în România a crescut cu peste 230 USD/tonă față de aprilie, înainte de a lua în calcul efectul cursului valutar și celelalte costuri logistice. Acesta este unul dintre motivele pentru care simpla comparație dintre reducerea accizei și prețul afișat la pompă nu descrie corect realitatea pieței, a arătat Bușoi.

În plus, devalorizarea leului în raport cu valutele internaționale generează un alt efect asupra prețurilor la pompă.

„Toate acestea se suprapun peste perioada de consum maxim de motorină – sezonul vacanțelor, transporturile și vârful activității agricole – într-un moment în care stocurile de țiței și produse distilate se află la niveluri foarte scăzute în principalele regiuni ale lumii, amplificând suplimentar presiunea asupra prețurilor și disponibilității”, a mai explicat secretarul de stat.

Ministerul Finanțelor a anunțat că situația va fi „reevaluată” la începutul lunii septembrie, urmând să fie luată o decizie cu privire la valoarea accizei începând cu acel moment.