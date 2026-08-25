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Actualitate

De ce motorina continuă să coste peste 10 lei, deși acciza a fost redusă? / De unde importă România diesel în această perioadă

Florentina Cernat
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Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toate benzinăriile din România, la doar câteva zile după ce autoritățile au redus cu 20% acciza la acest carburant, începând cu 16 august. De ce a fost anulată atât de rapid la pompă ieftinirea generată de reducerea accizei?

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