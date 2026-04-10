De ce NASA a trimis în spațiu „cipuri de organe” ale echipajului misiunii Artemis II

Înainte ca cei patru astronauți ai misiunii Artemis II să se îndrepta spre Lună, la bordul capsulei Orion a fost plasată câte o mică parte din fiecare dintre ei, trasmite CNN.

Patru „avatare” biologice de dimensiunea unui stick USB, create din țesut uman, au însoțit echipajul Artemis în spațiu, incubate într-un mic recipient triunghiular.

Cunoscute sub numele de „cipuri de organe”, aceste avatare conțin țesut de măduvă osoasă derivat din celule donate de membrii echipajului Artemis: Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch de la NASA, precum și astronautul Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană.

Ce vor cercetătorii să afle

Cercetătorii NASA cred că experimentul ar putea dezvălui în curând informații fără precedent despre efectele spațiului asupra sănătății umane.

Experimentul AVATAR folosește „cipuri de organe” pentru a studia efectele creșterii radiațiilor și microgravitației asupra sănătății umane. Foto: NASA

Experimentul NASA, denumit AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response), permite, în esență, oamenilor de știință să simuleze ce se întâmplă cu organele astronauților în spațiul cosmic.

Analiza oferă o imagine mai detaliată asupra locului și momentului în care încep schimbările în organism.

Cercetătorii au ales să se concentreze pe măduva osoasă pentru acest experiment. Scopul este de a observa cum reacționează celulele la radiațiile cosmice și la stresul zborurilor în spațiu.

Aceste informații ar putea duce la tratamente individualizate care să faciliteze astronauților participarea la misiuni mai lungi, poate chiar mai adânc în cosmos, precum Marte.

Cele 5 pericole ale călătoriilor spațiale

Spațiul este un mediu stresant pentru organismul uman.

NASA a creat un acronim pentru principalele pericole cu care se confruntă oamenii în spațiu: RIDGE, care reprezintă radiațiile, izolarea, distanța față de Pământ, gravitația (sau lipsa acesteia) și mediul (care poate fi ostil atât în interiorul, cât și în exteriorul navei spațiale), a explicat dr. Steven Platts, cercetător șef în domeniul cercetării umane la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston.

De fiecare dată când oamenii se aventurează în spațiu, dar mai ales în rarele ocazii în care călătoresc dincolo de orbita Pământului, cercetătorii vor să monitorizeze cât mai mult posibil efectele mediului dur asupra corpului.

Astfel, astronauții sunt monitorizați permanent prin senzori de radiație, ceasuri smart pentru a le urmări mișcările și somnul în timp real în timpul misiunii și analize biologice periodice.

Astronauții colectează și probe de salivă, înainte, în timpul și la finalul misiunii, pentru a măsura modul în care radiațiile și alți factori de stres le afectează sistemul imunitar.