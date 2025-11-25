De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Continuă dezbaterea publică lansată de un recent spot în care candidatul PSD Daniel Băluță la Primăria Capitalei a folosit imaginea Dianei Mocanu și a lui David Popovici.

Am primit la redacție o opinie după ce un editorial al colegului meu Dan Udrea a observat că David Popovici a reacționat imediat după ce PSD i-a folosit imaginea, dar a îndemnat la vot în primăvara lui 2025, în favoarea lui Nicușor Dan.

„E evident că Daniel Băluță s-a asociat fără acord cu David Popovici, dar David însuși s-a asociat, la alte alegeri, cu un candidat: președintele de azi al României, Nicușor Dan”, asta a scris colegul meu Dan Udrea, în GOLAZO.

Un om apropiat de David Popovici ne-a căutat și ne-a explicat de ce crede că situațiile sunt diferite. Din motive care țin de conflictul de interese, el a solicitat să nu-i dăm numele. Am fost de acord pentru că, în acest caz, argumentele sunt mai importate decât numele.

„Uneori, trebuie sa facem o alegere, chiar și atunci cand nu prea avem de ales”

„Ca oricine altcineva din această țară, David Popovici își poate exprima o opțiune de vot. Asta a și făcut în campanie, când a arătat ecuația matematică de pe tablă”, spune cel care a corespondat cu GOLAZO.ro.

