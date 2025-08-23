De ce nu au apă caldă peste 3.000 de blocuri din București, chiar dacă avaria majoră a fost remediată

Peste 3.000 de blocuri sau imobile din Capitală nu au apă caldă sâmbătă dimineață, potrivit datelor Termoenergetica, deși avaria majoră de pe Splaiul Unirii a fost rezolvată încă din 19 august.

Avaria care a lăsat mai mult de jumătate din București fără apă caldă a fost remediată marți, dar mii de bucureșteni nu au în continuare apă caldă.

„Echipele Termoenergetica au finalizat lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani, în data de 19 august 2025. În prezent, rețeaua primară se încarcă etapizat pentru a evita o nouă fisurare sau spartură. Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în acastă situație aproximativ 100 de kilometri. Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât si pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem. Această etapă poate dura chiar și 12 ore”, transmiteau miercuri reprezentanții companiei.

La mai bine de 4 zile de la remediere situației în subteran, sistemul de termoficare din București încă funcționează la 67% din capacitate, în timp ce peste 3.000 de blocuri sau imobile rămân afectate, potrivit datelor din aplicația Termoalert.

Termoenergetica a estimat anterior că vineri, 22 august, până la ora 23.30, apa caldă ar trebui să revină în toate blocurile afectate de avarie.

Cu toate acestea, sâmbătă dimineața termenul a fost devansat cu cel puțin o zi, noua dată estimată fiind 23 august, ora 23.30, potrivit datelor de pe site-ul companiei.

Însă pentru unele zone din Sectorul 4, termenul dat este chiar și 29 august, fie din cauza avariei din Splaiul Unirii, fie din cauza unei avarii la racordul primar.