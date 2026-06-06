De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”

Președintele Nicușor Dan și primarul Buzăului, Constantin Toma, la ceremonia de luni, 26 mai 2025, de la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Facebook - Constantin Toma

După ce a avut critici virulente din ultimul an la adresa conducerii PSD, Constantin Toma e încă membru PSD. El ar vrea să plece, dar are o piedică foarte concretă, una care ține de propria carieră.

„Îl dăm afară când vrem noi”, spune pentru Hotnews, Romeo Lungu, președintele organizației județene PSD Buzău. Politicianul spune că care are în minte alt scenariu.

Imediat după anunțul „guvernului Tomac”, Toma a atacat din nou lideri din PSD, la miezul nopții.

Politologul Cristian Pîrvulescu vede și o altă posibilitate aici.

Anunțul președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza premier desemnat pe Eugen Tomac a fost un nou prilej pentru primarul Buzăului, pesedistul Constantin Toma, de a-l ataca pe liderul propriului partid, Sorin Grindeanu.

„Este o decizie bună pentru că nu este altă decizie. Problema este ce propunere de nou guvern se va prezenta şi, în funcţie de asta, se va şti dacă este o propunere bună sau proastă. Dacă este un tehnocrat cu miniştri politici, nu cred că va funcţiona absolut deloc. Cu miniştri tehnocraţi, să nu aibă legătură cu niciun partid”, a declarat Constantin Toma.

Toma a adăugat, în continuarea declarației pentru Agerpres, că, în opinia sa, cea mai bună soluţie ar fi un guvern de coaliţie. „Ar trebui să fie PSD-PNL-USR-UDMR, fără Sorin Grindeanu preşedinte la PSD şi ar fi armonie totală. Asta este varianta cea mai bună”.

Atacuri la conducerea PSD și la miezul nopții

Iar aseară, aproape de miezul nopții, Toma a postat pe Facebook noi săgeți către propriul partid, într-un mesaj adresat susținătorilor săi din Buzău.

„De 10 ani de când m-ați ales primar, am venit cu o mulțime de inițiative, încercând cu bani puțini și cu organigrama blocată prin instanțe, să schimbăm orașul în bine.”

„Mi-am construit o echipă bună la Primărie și în societățile comerciale în care Consiliul Local este acționar și beneficiind de sprijinul consilierilor locali PSD, am reușit să punem orașul pe direcția cea bună!”

„Dar, din păcate, deciziile proaste luate de conducerea centrală a PSD, după 4 rânduri de alegeri pierdute sau aproape pierdute și ,,demolarea” guvernului din care făceam parte, prin moțiune depusă împreună cu AUR, m-a făcut să încerc să îndrept situația, fiind critic cu cei care au pus țara și pe fiecare cetățean în parte, în pericol. Drept urmare, conducerea locală PSD a început să ia măsuri împotriva mea, inclusiv prin voturi împotriva inițiativelor mele, fapt care nu s-a întâmplat niciodată în cei 10 ani”, a scris Toma.

„Bolojenistul” din PSD

Cu lungul șir de atacuri virulente la Sorin Grindeanu sau la fostul președinte al social-democraților, Marcel Ciolacu, Constantin Toma și-a dobândit eticheta de „bolojenistul din PSD”. Iar aseară, în postare, s-a declarat fățiș de partea lui Ilie Bolojan. „Este momentul să fie continuată cruciada bunului simț în politica românească, începută de Ilie Bolojan, pentru că numai așa fiecare român are o șansă să trăiască mai bine în țara lui!”, a scris Toma.

Și cu tot acest lung șir de acuzații și critici, Toma este în continuare membru PSD.

A demisionat din funcțiile de conducere din PSD

Acesta demisionat însă recent din conducerea organizației locale Buzău a social-democraților, dar nu poate demisiona din partid, pentru că potrivit legii, și-ar pierde mandatul de primar. A și recunoscut recent că ar fi plecat deja din PSD dacă legea i-ar fi permis. Întrebat în direct la radio Campus dacă ar fi demisionat şi din funcţia de membru de partid dacă legea nu prevedea că în acest fel îşi pierde mandatul de primar, Toma a răspuns fără ezitare.

„Este o întrebare perfidă, dar răspunsul este DA. Da, dacă era aşa, plecam”, a afirmat edilul, citat de News.ro.

În ciuda criticilor, nici colegii PSD de la Buzău nu se grăbesc să-l dea afară din partid.

„Nu poate să scape așa ușor”

HotNews l-a contactat pe Romeo Lungu, vicepreședinte al PSD și președintele organizației județene din Buzău pentru a-l întreba despre „cazul” Toma.

„Îl mai chinuim. Îl dăm afară când vrem noi, să stea până când îl dăm noi afară, pentru că nu poate să plece singur. Și-ar pierde mandatul. Nu poate să scape așa ușor”, a declarat Romeo Lungu.

Întrebat despre care ar fi momentul în care conducerea va decide să îl excludă pe Toma din PSD, vicepreședintele partidului a răspuns: „când ne decidem noi. Deocamdată nu poate să plece, e la mâna noastră”.

Apoi, Romeo Lungu a explicat că edilul din Buzău are două „probleme”:

„Una, să renunțe la pensia specială. Să facă scris la Parlament ca să renunțe la pensia specială. Și să nu să mai împrumute la bancă pentru primărie, pentru proiectele pe care le face. Să ia fonduri europene”.

L-au invitat să plece singur

Lungu l-a invitat însă pe Toma să plece singur din PSD, potrivit unei declarații citate recent de Agerpres „Poate să își dea demisia din funcția de membru. Dacă nu se regăsește în PSD, să plece și de la partid și de la primărie”.

În replică, primarul de la Buzău i-a invitat și pe Lungu, dar și pe Grindeanu să plece: „Mă invită astăzi şi domnul Romeo Lungu să plec. Să plece dumnealui şi cu Sorin Grindeanu şi poate aş rămâne şi eu în partidul ăsta”.

Dacă demisionează din partid, pierde mandatul de primar. Dacă e dat afară de partid, rămâne primar

Codul Administrativ prevede la articolul 160, alineatul 1 că mandatul unui primar încetează în momentul în care își pierde, „prin demisie, calitatea de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales”. Totuși, dacă Toma ar fi dat afară din partid, asta nu ar însemna că își pierde și funcția de primar.

„(1) Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri:

h) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales”, arată legea.

Pîrvulescu: PSD se teme să nu piardă alegerile din Buzău în 2028

Politologul Cristian Pîrvulescu crede că pesediștii ezită să-l dea afară din partid de frica alegerilor locale din 2028.

„Pierd primarul. Pentru că el are relații de putere în toată organizația municipală și probabil pesediștii de acolo încă nu au controlul asupra organizației. Și probabil Marcel Ciolacu nu vrea să se expună prea mult”, spune politologul.

”Toma a considerat mereu că are mai multe merite decât Ciolacu, care a profit de context să se impună la nivel național. Dacă e dat afară, Toma își păstrează postul de primar și poate apoi să adere la PNL. Duce cu el și organizația și prestigiul și ar putea avea probleme la viitoarele alegeri locale. E calcul politic. Domnul Toma a făcut eforturi extraordinare de a fi exclus din partid. Dar pesediștii nu au cum să meargă mai departe. Nu au alternativă”, a conchis Pîrvulescu.