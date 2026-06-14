De ce nu poate fi exclus imediat Adrian Veștea din PNL. O prevedere din statut complică decizia

Liberalii se reunesc luni seara pentru a discuta sancționarea lui Adrian Veștea, după ce acesta a acceptat să fie premier desemnat fără consultarea partidului. Unii lideri, printre care europarlamentarul, Gheorghe Falcă, cer excluderea lui Veștea din partid, numai că aceasta nu poate fi făcută pe loc. În plus, o parte dintre liderii PNL și-au anunțat susținerea pentru soluția Veștea.

Biroul Politic Naţional al partidului urmează să se reunească luni seara, însă nu poate decide excluderea lui Veştea, ci doar propune acest lucru. Forul decizional care va decide în cazul prim-vicepreşedintelui, care este o funcţie aleasă la Congresul PNL, este Consiliul Naţional al PNL.

Doar Consiliul Național poate decide

Potrivit Statutului PNL, Consiliul Naţional demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în Congres, la propunerea preşedintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii Birourilor Politice Judeţene, cu acordul BPJ respective.

Statutul PNL prevede clar că toate candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi ale administraţiei publice centrale sunt aprobate de BPN la propunerea BEx, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veştea.

Or, ceea ce poate decide BPN-ul PNL este convocarea pentru zilele viitoare a unui Consiliu Național care să pună în discuție excluderea lui Veștea din partid.

Conform art. 30 din statut,

„Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel naţional – cu excepţia celor aleși la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște prin votul CN la propunerea BEx și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile. 2. Instanţa de apel este CA, care, sesizată în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii, este obligată să se pronunţe și să comunice celui în cauză, în scris sau prin e-mail, la adresa declarata in cererea de adeziune, soluţia adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării. Soluţia CA este definitivă.”

Veștea are susținerea unora dintre liderii formațiunii

La câteva ore după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan privind nominalizarea lui Veștea, o parte dintre liderii PNL îl susțin pe Veștea. Primarul Brașovului, Gheorghe Scripcaru, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, mai mulți foști miniștri și parlamentari îl susțin pe Veștea.