De ce nu s-a văzut „Insula Iubirii” vineri la Antena 1. Și „Asia Express” este afectată de modificări

Grila de programe a postului Antena 1 a suferit modificări, din cauza meciurilor echipei naţionale de fotbal a României din ultima perioadă, scrie Pagina de Media.

În urma acestor mutări, emisinea „Asia Express” va fi difuzată şi joia, iar finalul serialului „Destine cu parfum de lavandă” a fost mutat câteva săptămâni.

Principalele modificări în grila Antena 1

Prima schimbare în grilă a fost vizibilă chiar vineri, 25 septembrie. Emisiunea „Insula Iubirii”, care a fost în ultimele săptămâni pe post, a făcut o pauză, pentru că Antena 1 a transmis în direct partida Suedia – România, din UEFA Nations League.

Acesta a fost primul meci oficial cu Gică Hagi ca antrenor.

Luni, 28 septembrie, programul Antena 1 va fi de asemenea modificat. Luni seară, va fi în direct meciul România – Bosnia Herţegovina, pe un interval care în mod obişnuit era al show-ului „Asia Express”. Episodul din Asia urmează să fie recuperat.

Joia era seara serialului „Destine cu parfum de lavandă”. Dar producţia va lăsa loc, pe 1 octombrie, chiar unui episod din „Asia Express”.

Următoarea săptămână din octombrie este, de asemenea, afectată de partidele echipei naţionale, pentru că vineri, 2 octombrie, este iar meci (cu Polonia), aşa că „Insula iubirii” va mai sta o săptămână „pe bară”.

Joi, 8 octombrie, pe Antena 1 va fi difuzat tot un episod din „Asia Express”.

Serialele vor reveni joia abia de la jumătatea lunii octombrie.

Ultimele episoade din „Destine cu parfum de lavandă” vor fi difuzate pe Antena 1 în ziua de 15 octombrie şi în săptămâna următoare, joi, 22 octombrie, mai scrie Pagina de Media.