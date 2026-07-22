De ce pelicanii înfometați din una dintre cele mai mari țări din America de Sud transmit un semnal îngrijorător pentru economie

Sute de pelicani înfometați se adună în porturile și piețele de pe litoralul peruvian în căutare de hrană, un semn din ce în ce mai vizibil al intensificării fenomenului meteorologic El Niño, care amenință sectoare-cheie ale economiei țării, scrie Reuters.

Oamenii de știință afirmă că temperaturile mai ridicate ale oceanului, asociate cu El Niño, perturbă ecosistemele marine de pe coasta Pacificului din Peru, reducând stocurile de pește și forțând pelicanii să se îndrepte spre zonele urbane.

Unele păsări primesc resturi de la pescari și comercianți, dar altele s-ar putea să nu supraviețuiască.

„Asta se întâmplă: păsările își părăsesc zonele de reproducere și mor din cauza lipsei de hrană”, a declarat biologul marin Carlos Zavalaga, citat de Reuters.

Temeri pentru industria pescuitului

Experții în climă au avertizat că anul acesta se va produce un fenomen El Niño puternic sau extrem de puternic, care va crește riscul de secetă, inundații și valuri de căldură.

Îngrijorările privind impactul asupra economiei au crescut.

Industria pescuitului din Peru se teme că exporturile nu vor atinge valoarea prognozată de 5 miliarde de dolari în acest an, după ce vânzările au ajuns la 4,6 miliarde de dolari în 2025, potrivit lui Alfonso Miranda, fost viceministru al pescuitului și șef al unui comitet pentru gestionarea durabilă a calmarului gigant în Pacificul de Sud.

„Există multă incertitudine cu privire la ce s-ar putea întâmpla”, a spus Miranda.

Temperaturile la suprafața mării sunt cu 2-5 grade Celsius peste valorile normale, potrivit agenției naționale de monitorizare a fenomenului El Niño, ENFEN, ceea ce determină speciile comerciale importante să se retragă în ape mai adânci.

Activitatea industrială din sectorul pescuitului a scăzut cu 31% în primele cinci luni ale acestui an, în timp ce agricultura a înregistrat o creștere de 0,4%, fiind afectată de temperaturile ridicate.

„Acest El Niño ar putea fi cel mai grav din ultimii 50 de ani”

Congresul din Peru a aprobat, pe 15 iulie, o majorare bugetară de 2,8 miliarde de dolari pentru a finanța lucrări de infrastructură și pentru a consolida pregătirile pentru ploile abundente asociate condițiilor meteorologice nefavorabile, pe care sectoarele agro-exportatoare le consideră insuficiente.

Peru, al treilea producător mondial de cupru, este, de asemenea, un important producător de făină de pește și exportator agricol, comercializând produse precum afinele. Exporturile agricole au atins un nivel record de 15,1 miliarde de dolari în 2025, dar producătorii avertizează că perspectivele se deteriorează odată cu începerea principalului sezon de cultivare.

Gabriel Amaro, reprezentant al asociației producătorilor agricoli peruvieni, AGAP, a declarat că se estimează ca fenomenul El Niño să coste sectorul aproape 1 miliard de dolari din veniturile suplimentare din exporturi prevăzute pentru acest an.

„Considerăm că acest El Niño ar putea fi cel mai grav din ultimii 50 de ani”, a afirmat el.