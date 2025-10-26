Astăzi este sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, care, în 15 ani a cheltuit peste 315 milioane de euro din bani publici, conform jurnaliștilor de la safielumina.ro. Cat a costat Arena Națională? În jur de de 240 de milioane de euro, sumă aferentă anilor 2008-2011, care astăzi ar însemna tot undeva la peste 300 de milioane.

De ce pentru fotbal acceptăm transparența cheltuielilor publice, iar pentru o catedrală nu e valabil același lucru?

În 2010, adică acum 15 ani, începeau lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume.

Astăzi are loc sfințirea, iar în jurul acestui eveniment s-au construit, așa cum se întâmplă de fiecare dată când e vorba de proiecte de sute de milioane de euro, polemici și controverse.

Catedrala e a doua construcție gigantică, din perspectivă financiară, din Bucureștiul ultimelor decenii. Arena Națională, stadionul de fotbal inaugurat acum 14 ani, a fost de asemenea un proiect grandios.

Ce leagă și ce separă cele două construcții? În primul rând, ne spune că România e o țară religioasă și plină de pasionați de fotbal. Dar acest lucru îl știam deja.

