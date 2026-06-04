De ce pierd elevii puncte la matematică la Evaluarea Națională, deși au învățat. O profesoară explică cele mai frecvente greșeli și ce merită recapitulat înainte de examen

Dacă după două-trei minute elevul nu găsește rezolvarea unei probleme, e indicat să treacă la următoarea, pentru a nu pierde timp. FOTO: Shutterstock

Mai e puțin până la Evaluarea Națională, iar pentru mii de elevi de clasa a VIII-a începe perioada în care emoțiile cresc de la o zi la alta. După luni de pregătire, meditații, simulări și teste de antrenament, mulți copii se întreabă acum ce parte a materiei merită repetată, unde se pierd cele mai multe puncte și cum pot evita greșelile.

Profesoara de matematică Nicoleta-Adnana Melinte de la Școala Gimnazială nr. 165 din Sectorul 4, București, explică de ce atenția, strategia și gestionarea timpului devin, în ultimele zile înainte de examen, la fel de importante ca stăpânirea materiei.

Evaluarea Națională 2026 are loc în perioada 22-26 iunie, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial. Proba la Limba română se va desfășura pe 22 iunie, iar proba la Matematică pe 24 iunie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, de după contestații, pe 8 iulie 2026.

„În această etapă, nu aș recomanda reluarea integrală a materiei”

Evaluarea Națională bate la ușă. Dacă un elev nu mai are timp să reia întreaga materie, care sunt capitolele și tipurile de exerciții pe care ar trebui să le consolideze cu prioritate?

Prof. Nicoleta-Adnana Melinte: În această etapă, nu aș recomanda reluarea integrală a materiei, ci concentrarea pe tipurile de exerciții care apar constant în structura examenului.

De-a lungul anilor, s-a observat că există anumite modele de cerințe care se repetă, atât la exercițiile-grilă din primele două subiecte, cât și la exercițiile de la Subiectul al III-lea. Cel mai eficient este ca elevul să lucreze zilnic câte un tip de exercițiu.

În acest fel, își poate consolida metodele de rezolvare și poate identifica mai ușor eventualele lacune. Având în vedere că au mai rămas aproximativ 18 zile până la examen, această strategie îi permite să treacă prin toate tipurile importante de exerciții întâlnite frecvent la Evaluarea Națională.

În plus, este important ca accentul să fie pus nu doar pe rezolvarea exercițiilor, ci și pe înțelegerea pașilor de lucru și a greșelilor pe care elevul le face în mod obișnuit.

O recapitulare organizată, bazată pe tipologii de cerințe, este mult mai eficientă în această perioadă decât încercarea de a parcurge din nou întreaga programă.

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