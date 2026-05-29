De ce piloții românii nu au doborât drona care s-a prăbușit pe blocul din Galați. „Este o întrebare legitimă”, spune Armata

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informare și Relații Publice a MApN, a explicat vineri dimineața de ce avioanele ridicate de la sol ale Forțele Aeriene Române nu au doborât drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

„Este o întrebare legitimă. Cetățenii trebuie să știe că armata are limitări foarte stricte în această situație pentru că nu putem risca să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circumstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina. Dar în condițiile în care este protejată viața populației și proprietatea”, a declarat Popovici, la Digi 24, întrebat de ce piloții nu au tras asupra aparatul aerian fără pilot nu înainte de a se prăbuși și a exploda pe un bloc de 10 etaje din municipiul Galați.

Colonelul a explicat că fața de alte misiuni de până acum piloții au știut tot timpul unde se afla drona.

„Ne-am reconfigurat dispozitivul de apărare drept dovadă că față de data trecută când am pierdut-o la intrare în țară și nu știam nici unde s-a dus. Am aflat ulterior că a lovit acea gospodărie. De data asta, prin reconfigurarea radarelor, am urmărit-o în permanență și am pierdut-o atunci când altitudinea nu a mai permis radarelor din punct de vedere tehnic”, a mai spus Popovici.

Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN), vineri dimineața.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, a precizat MApN, într-un comunicat de presă, despre drona prăbușită pe un bloc din orașul Galați.

Cu toate acestea, drona nu a fost doborâtă. MApN urmeasză să țină o conferință de presă, în care va prezenta mai multe informații.