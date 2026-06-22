De ce revin imprimantele în atenția familiilor și a celor care lucrează de acasă. Tendința care schimbă piața echipamentelor pentru acasă

În ultimii ani, digitalizarea a redus considerabil consumul de hârtie în multe domenii. Cu toate acestea, imprimantele nu au dispărut din locuințe. Dimpotrivă, odată cu extinderea muncii hibride și a educației digitale, tot mai mulți români redescoperă utilitatea unui echipament de imprimare performant acasă.

Documente de serviciu, contracte, formulare administrative, materiale pentru copii, proiecte școlare sau fotografii. Pentru toate e nevoie de imprimare rapidă și accesibilă. Iar producătorii încearcă să răspundă unei noi cerințe a consumatorilor: costuri predictibile și utilizare simplă, intuitivă, fără complicații și cunoștinte de IT.

Imprimantele cu rezervoare reîncărcabile de cerneală câștigă teren în acest domeniu. Spre deosebire de modelele tradiționale bazate pe cartușe, sunt concepute pentru utilizare frecventă și pentru perioade lungi de funcționare fără intervenții majore. Modelul HP Smart Tank 725 se înscrie în această categorie și ilustrează transformarea imprimantei dintr-un dispozitiv uitat în colțul biroului într-un instrument integrat în ecosistemul digital al locuinței.

Utilizatorii caută predictibilitate, nu doar un preț mic

Unul dintre principalele criterii de alegere a unei imprimante nu mai este prețul de achiziție, spun specialiștii din industrie, ci costul total de utilizare pe termen lung. Familiile și micii antreprenori care imprimă constant vor să știe că pot utiliza imprimanta fără surprize și fără costuri neprevăzute. Dispozitivele cu rezervoare de cerneală oferă o mai bună vizibilitate asupra consumului, iar consumabilele nu trebuie înlocuite atât de frecvent.

În cazul HP Smart Tank 725, cerneala inclusă este suficientă pentru volume foarte mari de imprimare. Până la 18.000 de pagini alb-negru sau 8.000 de pagini color cu cerneală originală HP inclusă în cutia imprimantei. E un atuu important, pentru că astfel utilizatorii se pot concentra pe ceea ce au de făcut și mai puțin pe administrarea imprimantei.

Nu e de ignorat nici faptul că dispune de imprimare automată față-verso, la o calitate deja dovedită și care e asigurată pentru toate modele HP. Ce să faci cu un document financiar cu multe cifre sau cu o copie a unui document de călătorie, dacă pe hârtia imprimată nu se vede nimic clar?

Imprimarea devine mobilă

O altă schimbare importantă este mutarea controlului către smartphone. Dacă în trecut imprimarea presupunea aproape obligatoriu utilizarea unui PC, noile generații de echipamente permit gestionarea întregului proces direct de pe telefon.

Prin intermediul aplicației HP Smart, oricine poate imprima documente, scana și distribui fișiere sau monitoriza starea imprimantei de la distanță. Mai bine spus, de oriunde. Fără să parcurgă cursuri IT. Nici nu se putea altfel în lumea de azi, când totul înseamnă viteză. Oamenii lucrează și comunică rapid, de pe dispozitive mobile și fără pași intermediari, care să consume timp și energie ce pot fi folosite pentru alte activități. Pentru părinți, elevi, angajați care lucrează remote și mici antreprenori, deopotrivă, acest lucru înseamnă eficiență.

Tehnologia care nu trebuie să atragă atenția, ci să alunge tensiunea

Poate cea mai importantă schimbare de perspectivă este că utilizatorii nu mai caută dispozitive spectaculoase, ci dispozitive care funcționează fără probleme. În cazul imprimantelor, succesul este măsurat prin absența incidentelor: configurare simplă, conectare rapidă și funcționare constantă atunci când este nevoie.

Să nu uităm că nevoia de a imprima câteva pagini apare, de obicei, în momente de mare presiune, în care timpul este esențial. Se întâmplă atunci când lipsa acelor pagini imprimate poate avea consecințe reale. Adevărata tensiune nu o reprezintă nevoia de a imprima, ci riscul ca imprimanta să te lase la greu atunci când contează cel mai mult.

Din această perspectivă, modele precum HP Smart Tank din seriile 720, 790, 670 sau 580 încearcă să răspundă unei cerințe simple, dar esențiale: să transforme imprimarea într-o activitate firească, care se integrează discret în rutina zilnică.

Articol susținut de HP