De ce Rusia vrea ca ambasadele străine să plece din Kiev și de ce acestea rămân

O plecare a diplomaților străini ar reprezenta o victorie majoră pentru Rusia din mai multe puncte de vedere.

Rusia a transmis în ultimele zile tot mai agresiv avertismente pentru ambasadele străine din Kiev, subliniind, în condițiile unei campanii intense de lovituri asupra capitalei ucrainene, că acestea sunt „în pericol de moarte” acolo.

Noi decidem dacă este sigur pentru diplomații noștri să stea în Ucraina, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio, după avertismentul din weekend al Rusiei.

Sâmbătă, ministerul condus de Lavrov, a transmis printr-un comunicat că a constatat „cu îngrijorare că nu toată lumea a ținut cont de aceste avertismente și că unele persoane se expun în mod conștient unui pericol mortal. O serie de ambasade străine continuă să funcționeze la Kiev, iar oficialii străini continuă să viziteze Ucraina”.

Iar luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a insistat că „Rusia a folosit toate mijloacele posibile pentru a avertiza ambasadele străine din Kiev cu privire la pericolele pe care le implică continuarea activității în capitala ucraineană.

„Aș dori să reiau o declarație a președintelui Putin, care a afirmat că tocmai partea ucraineană, regimul de la Kiev, a fost cea care a extins lista țintelor de bombardament și a vizat obiectivele economice rusești. Iar ceea ce fac în prezent Forțele Armate reprezintă o ripostă la aceste acțiuni. Ucraina trebuie și va plăti neapărat un preț pentru aceste acțiuni”, a declarat el, potrivit TASS.

Rubio: „Noi decidem”

Întrebat despre poziția SUA privind faptul că Moscova îi îndeamnă pe diplomații străini să părăsească Kievul, Rubio a răspuns: „Avem o ambasadă acolo și vom decide noi dacă este sigur pentru ei să rămână acolo sau nu”.

„De luni de zile îi avertizează pe diplomați să plece și nu cred că este o surpriză pentru nimeni faptul că Kievul este atacat. Cred că acest lucru este bine înțeles”, a afirmat înaltul oficial american.

„Însă analizăm în fiecare zi nivelul de securitate al fiecărei misiuni diplomatice din lume, iar dacă apare o amenințare care, în opinia noastră, necesită o schimbare a poziției noastre, vom lua măsurile necesare. Până în prezent, nu am făcut acest lucru acolo”, a adăugat el.

UE: Rusia ar face bine să nu testeze limitele Convenției de la Viena

Un mesaj similar a fost transmis luni și de UE, prin ambasadoarea sa în Ucraina, Katarina Mathernova.

„Rămânem la Kiev, la fel ca toate celelalte ambasade ale țărilor din Uniunea Europeană. Suntem în contact strâns. Așadar, suntem aici. Misiunea consultativă a UE rămâne, la fel și ambasadele UE. Avem 25 de state membre cu ambasade la Kiev, iar toate rămân aici”, a spus ea, potrivit Suspilne.

Mathernova a amintit și ea că Moscova a mai lansat de câteva ori astfel de amenințări, dar a apreciat că e un semn de frustrare, deoarece nu reușesc să preia controlul pe câmpul de luptă”.

„Ei încearcă să ne forțeze să reducem sprijinul acordat Ucrainei. Dar cred că suntem și mai hotărâți să continuăm acest sprijin. Există Convențiile de la Viena, care reglementează activitățile misiunilor diplomatice la nivel mondial, iar Rusia ar face bine să nu le testeze limitele”, a afirmat diplomata.

Pe lângă declarațiile de la nivelul serviciului diplomatic european, numeroase ambasade, precum cele ale Germaniei, Italiei, Spaniei, Suediei, Franței, Estoniei sau Poloniei au spus clar public poziția lor.

„Rămânem la Kiev”, au transmis ambasadele în mesaje coordonate.

Ar fi o victorie simbolică

Aceste declarații reprezintă doar cele mai recente respingeri ale Occidentului ale eforturilor susținute ale Rusiei de a avertiza – și, din ce în ce mai mult, de a exercita presiuni asupra guvernelor străine pentru a-și retrage misiunile diplomatice din Ucraina, notează Kyiv Post.

Pentru Moscova, însă, problema depășește cu mult chestiunea securității ambasadelor.

Un exod al diplomaților occidentali din capitala Ucrainei ar oferi Kremlinului o victorie simbolică puternică.

Rusia ar obține astfel un tablou al aliaților Ucrainei abandonând Kievul sub presiunea militară rusă, la patru ani după ce Moscova nu a reușit să cucerească orașul.

De ce contează prezența ambasadelor în Ucraina

Ambasadele nu sunt doar birouri administrative. Prezența lor într-o capitală aflată în război reprezintă un semnal politic incontestabil, scrie publicația ucraineană citată.

Diplomații străini se întâlnesc cu oficialii ucraineni, coordonează asistența militară și economică, găzduiesc delegațiile aflate în vizită și mențin comunicarea directă între Kiev și guvernele aliate.

Prezența lor continuă transmite, de asemenea, un mesaj și mai fundamental: guvernele străine continuă să recunoască Kievul ca pe o capitală funcțională, al cărei guvern deține în continuare controlul ferm.

Acest simbolism a avut o importanță deosebită încă din primele săptămâni ale invaziei rusești pe scară largă.

Înainte ca trupele ruse să treacă granița în februarie 2022, SUA și o serie de alte țări și-au retras temporar diplomații din Kiev, pe fondul avertismentelor serviciilor de informații occidentale că forțele ruse ar putea ajunge rapid în capitală.

Întoarcerea diplomaților străini în 2022 a marcat eșecul rusesc

Rusia a încercat apoi să cucerească Kievul, dar a eșuat. Pe măsură ce forțele ucrainene au alungat trupele ruse din regiunea Kievului, oficialii occidentali au început să se întoarcă.

Pe 18 mai 2022, SUA și-au redeschis oficial ambasada la Kiev și au arborat din nou steagul american deasupra misiunii diplomatice. Antony Blinken, secretarul de stat al SUA la acea vreme, a legat în mod explicit redeschiderea de apărarea cu succes a capitalei de către Ucraina.

„Poporul ucrainean, cu ajutorul nostru în materie de securitate, și-a apărat patria”, a declarat el în momentul în care ambasada și-a reluat activitatea.

Întoarcerea diplomaților a devenit unul dintre cele mai clare semne vizibile ale înfrângerii Rusiei în jurul Kievului.

O plecare în masă în acest moment ar avea o simbolistică opusă. Transformarea Kievului într-un loc de nelocuit, subliniază Kyiv Post.

Cele mai recente avertismente diplomatice ale Rusiei coincid cu o campanie intensificată împotriva capitalei ucrainene. Moscova a lovit infrastructura de transport, zonele rezidențiale și alte ținte, promițând în același timp în mod deschis atacuri suplimentare la scară largă.

La patru ani după ce nu a reușit să cucerească Kievul, Moscova încearcă din nou să izoleze capitala prin rachete, drone și amenințări.

Foto: © Vladyslav Musiienko | Dreamstime.com