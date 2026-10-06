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Actualitate

De ce Rusia vrea ca ambasadele străine să plece din Kiev și de ce acestea rămân

George Sîrbu
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Rusia a transmis în ultimele zile tot mai agresiv avertismente pentru ambasadele străine din Kiev, subliniind, în condițiile unei campanii intense de lovituri asupra capitalei ucrainene, că acestea sunt „în pericol de moarte” acolo.

O plecare a diplomaților străini ar reprezenta o victorie majoră pentru Rusia din mai multe puncte de vedere.

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