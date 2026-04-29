De ce s-au retras de fapt Emiratele Arabe Unite din OPEC?

În a 60-a zi a Războiului din Golf, un anunț neașteptat a zguduit echilibrul pieței globale a petrolului: Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat că se vor retrage din OPEC pe 1 Mai, privând cartelul internațional de echivalentul a 4,5 milioane de barili pe zi. Emiratele Arabe Unite sunt a șaptea cea mai mare țară producătoare de petrol din lume.

Această decizie, luată de Emirate în numele „interesului național”, vine pe fondul unor tensiuni regionale sporite, menită să lovească cartelul care gestionează aprovizionarea și, indirect, prețurile aurului negru.

Cele 4 aspecte

Această mișcare a Emiratelor Arabe Unite are patru aspecte, scrie presa elenă:

În primul rând, este o lovitură serioasă pentru controlul pieței de către OPEC+ (care include Rusia și alte țări). În esență, însă, întărește poziția Statele Unite – acum principalul producător mondial de petrol – dar care este un adversar al OPEC și al mecanismului după care funcționează cartelul.

Mai ales în epoca președintelui Donald Trump, care acuza adesea cartelul că operează ca o forță coruptă.

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC ar putea oferi SUA imboldul de a remodela o nouă ordine energetică internațională, reducând dependența de Golf și consolidând actorii regionali.

În al doilea rând, mișcarea Emiratelor evidențiază frustrarea lor față de deteriorarea relațiilor cu Arabia Saudită.

Abu Dhabi acuză țările arabe că nu au făcut suficient pentru a proteja Emiratele Arabe Unite în timpul celui de-al „Treilea Război din Golf”, cum e denumit actualul conflict israeliano-iranian.

În al treilea rând, rivalitatea dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită ia amploare și pe frontul energetic, la câteva luni după ce Ryadul și Abu Dhabi au fost foarte aproape de a deveni adversari în războiul civil din Yemen, din cauza sprijinului EAU pentru separatiștii din sud.

Noua axă energetică

În al patrulea rând și cel mai important , Emiratele caută alianțe alternative, în cadrul unei noi axe energetice cu SUA, Israel și Azerbaidjan.

Abu Dhabi colaborează acum îndeaproape cu Azerbaidjanul – un partener din afara OPEC – în cadrul unor proiecte comune între gigantul energetic din Baku, SOCAR, și Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi (ADNOC).

Azerbaidjanul acoperă o parte semnificativă a necesarului de combustibil al Israelului și și-a extins prezența pe piețele energetice israeliene, achiziționând o participație de 10% în zăcământul de gaze offshore Tamar și participând la proiecte comune de explorare în apele israeliene.

Aceste evoluții sunt pe deplin în concordanță cu investițiile Emiratelor și Israelului în sectoarele energetic și al infrastructurii și semnalează apariția unei axe Emiratele Arabe Unite-Azerbaidjan-Israel, consolidând legăturile economice și de securitate dintre Caucaz și Orientul Mijlociu.

Compania Națională de Petrol Abu Dhabi a transmis chiar și un mesaj SUA în ultimele zile, cu perspectiva unor investiții de miliarde de dolari în sectorul energetic american, în special în gazele naturale lichefiate.

Retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC va avea consecințe imprevizibile pentru acordurile de furnizare a petrolului, pentru prețurile acestuia și pentru comerțul cu carburanți.