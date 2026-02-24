De ce se vinde Clubul Austro-Ungar, azi teatrul Elisabeta. Aici se întâlneau ofițerii germani care au ocupat Bucureștiul

De ce se vinde Clubul Austro-Ungar, azi teatrul Elisabeta. Monumentul imperial a fost loc de distracție pentru ofițerii germani care au ocupat Bucureștiul | Foto : Anticariat Unu.ro via b365.ro

Clădirea în care se află acum Teatrul Elisabeta a fost, cândva, Clubul Austro-Ungar. Cu fațada principală la bulevard, înfrumusețată în stil Secession-Art Nouveau, foarte rar întâlnit în București, edificiul amintește de măreția imperială a Vienei.

Clădirea Clubul Austro-Ungar a fost scoasă la licitație cu preț de pornire de 4,5 milioane de euro în noiembrie 2025.

După 32 de ani de procese, o instanță din București a stabilit că preluarea imobilului s-a făcut pe baza unor documente false. Până acum nu s-a anunțat numele câștigătorului licitației. Sau a existat un cumpărător a cărui identitate nu a fost anunțată oficial.

Citește, pe B365.ro, de ce se vinde Clubul Austro-Ungar, cine a fost arhitectul care a proiectat clădirea și cum se distrau aici ofițerii germani care au ocupat Bucureștiul.